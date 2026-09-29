طيران الإمارات تعزز تجربة زوار دبي خلال موسم الشتاء



مع استعداد دبي لموسم شتوي حافل، دعت طيران الإمارات المسافرين من مختلف أنحاء شبكتها العالمية إلى استكشاف المدينة والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الراحة والعناية والقيمة المضافة في كل مرحلة من رحلتهم. وتأتي الحملة الجديدة، التي تطلقها الناقلة في عدد من الأسواق، بالتزامن مع موسم دبي الشتوي الغني بالمهرجانات والفعاليات العالمية، لتمنح المسافرين مزيداً من الأسباب لزيارة المدينة واستكشاف تجاربها المتنوعة.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تقدم دبي مجموعة استثنائية من التجارب في الترفيه والمطاعم والتسوق والفعاليات، بما يناسب مختلف الميزانيات والأعمار والاهتمامات. ويسعدنا أن نساعد عملاءنا على الاستفادة إلى أقصى حد من زيارتهم إلى دبي، من خلال تجارب مجانية ومجموعة مختارة من العروض التي تضيف مزيداً من القيمة إلى إقامتهم، إلى جانب المرونة وراحة البال عند التخطيط لرحلتهم».

دخول مجاني

يحصل المسافرون الذين يحجزون رحلة ذهاب وعودة إلى دبي مع طيران الإمارات على مجموعة من تذاكر الدخول المجانية بقيمة 535 درهماً إلى 3 من أبرز الوجهات الترفيهية في المدينة. ويمكنهم الاستمتاع بالألعاب والمنزلقات المائية في «أكوافنتشر ووتربارك» في أتلانتس، ومشاهدة أسماك القرش والشفنين عن قرب في «ذا لوست وورلد أكواريوم»، إلى جانب استكشاف أبرز معالم دبي على متن حافلات «سيتي سايت سينغ دبي» التي تتيح للزوار الصعود والنزول في محطات متعددة، من برج خليفة إلى حي الفهيدي التاريخي، وفق برنامجهم الخاص.

وسواء أكانت الزيارة إلى دبي لقضاء عطلة قصيرة أم إقامة أطول، توفر طيران الإمارات لعملائها مزيداً من القيمة من خلال عروض «ماي إيميريتس باس»، التي تتيح لهم الاستفادة من خصومات ومزايا في مئات المتاجر والوجهات ومراكز العافية والمطاعم وغيرها، بمجرد إبراز بطاقة الصعود إلى الطائرة الخاصة بطيران الإمارات في المنافذ المشاركة. ويمكن للعملاء الاستفادة من «ماي إيميريتس باس» بسهولة عبر تقديم بطاقة الصعود إلى الطائرة، سواء بنسختها المطبوعة أم الرقمية، مع بطاقة هوية سارية المفعول في الوجهات المشاركة. وتشمل المزايا خصومات وعروضاً متاحة على مدار العام في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى عروض موسمية توفر قيمة إضافية خلال فترات مختارة.

«تجربة دبي»

يمكن للزوار الاستمتاع بأفضل ما تقدمه دبي بأسعار تفضيلية من خلال منصة «تجربة دبي»، التي توفر وجهة متكاملة لحجز مجموعة مختارة من الفنادق وتجارب الطعام والوجهات والأنشطة الترفيهية والجولات. كما تتيح المنصة للعملاء تصميم برنامج رحلتهم وفق اهتماماتهم، والاختيار من بين مئات الأنشطة والتجارب التي يقدمها عدد من منظمي الرحلات، وبخيارات تناسب مختلف الميزانيات.

وتمتد عناية طيران الإمارات بعملائها إلى ما بعد الرحلة الجوية. ومع إدراكها أن خطط السفر قد تتغير، يستفيد العملاء المسافرون إلى دبي من إمكانية تغيير تاريخ السفر مجاناً ومن دون حد أقصى في مختلف درجات السفر، إلى جانب خيار الاحتفاظ بالسعر لمدة 24 ساعة من دون رسوم، ورسوم مخفضة لاسترداد قيمة التذاكر.

ويمكن للعملاء إضافة تأمين السفر الشامل من طيران الإمارات عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني للناقلة، أو لاحقاً من خلال خدمة «إدارة الحجوزات». وتتوفر التغطية في 27 دولة، وتشمل النفقات الطبية حول العالم من دون حد أقصى، والإجلاء في حالات الطوارئ، وتغطية إلغاء الرحلة وتأخر الأمتعة أو فقدانها. كما تشمل تغطية للحالات المرتبطة بالنزاعات، مع تعويض النفقات الطبية بما يصل إلى 25 ألف دولار، وتمديد الرحلة من دون تكلفة إضافية لمدة تصل إلى 30 يوماً، ولا تتقيد هذه التغطية بإرشادات السفر الحكومية.

ويسري العرض على جميع درجات السفر للتذاكر المؤهلة ذهاباً وعودة إلى دبي، والتي يتم شراؤها بين 21 سبتمبر و11 أكتوبر 2026، للسفر خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 13 ديسمبر 2026.