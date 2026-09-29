«دبي بلس» التابعة لـ«دبي للإعلام» تبدأ البث على رحلات طيران الإمارات

وتقدم «دبي بلس»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، أعمالاً درامية وكوميدية ووثائقية وبرامج عائلية وبودكاست إماراتية للجمهور العالمي، وتنطلق عبر «ice» بـ10 برامج و35 حلقة وأكثر من 20 ساعة من المحتوى، مع خطط لإضافة عناوين وحلقات جديدة.
ويضم «ice» أيضاً قسماً مخصصاً لدبي والإمارات، يقدم محتوى عن الثقافة والتراث والتقاليد المحلية، بما في ذلك كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأعمالاً من إنتاج «وصل» و«دبي بوست».
واعتباراً من أكتوبر، ينضم 43 مسلسلاً جديداً إلى مكتبة تضم 356 مسلسلاً، فيما تتضمن الخيارات التعليمية تطبيق «uTalk» الذي يقدم دروساً بـ15 لغة.
والذي يضم شاشات بدقة 4k و4k HDR، وميزة «iceMoments» لاستكشاف المحتوى عبر مقاطع فيديو قصيرة، كما يتميز النظام بتوفير قدر أكبر من الراحة للعين خلال المشاهدة، إلى جانب تحسين خدمة البث التلفزيوني المباشر، وتقنية الصوت المحيطي، وميزات مخصصة للأطفال.
وتعزيزاً لتجربة الترفيه في الأجواء، حرصت طيران الإمارات على توفير خدمة «ستارلينك» للإنترنت اللاسلكي، الذي يقدم «واي فاي» فائق السرعة عبر أسطولها بوتيرة متسارعة، حيث تم تجهيز 55 طائرة بهذه الخدمة حتى الآن.