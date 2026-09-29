«دبي بلس» التابعة لـ«دبي للإعلام» تبدأ البث على رحلات طيران الإمارات

أطلقت طيران الإمارات موسماً جديداً من الترفيه الجوي عبر نظامها الحائز جوائز «ice»، متضمناً إطلاق «دبي بلس»، أول قناة ترفيهية إماراتية في الأجواء، إلى جانب مجموعة واسعة من أحدث الأفلام والمسلسلات والمحتوى المتنوع.

وتقدم «دبي بلس»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، أعمالاً درامية وكوميدية ووثائقية وبرامج عائلية وبودكاست إماراتية للجمهور العالمي، وتنطلق عبر «ice» بـ10 برامج و35 حلقة وأكثر من 20 ساعة من المحتوى، مع خطط لإضافة عناوين وحلقات جديدة.

كما أطلق النظام قسم «ice Opera House»، الذي يضم عروضاً كاملة للأوبرا والباليه والسيمفونيات، إلى جانب مكتبة تتجاوز 3000 فيلم، بينها أفلام عربية، وأكثر من 4500 حلقة تلفزيونية، وما يصل إلى 6500 قناة من المحتوى حسب الطلب بأكثر من 40 لغة.

ويضم «ice» أيضاً قسماً مخصصاً لدبي والإمارات، يقدم محتوى عن الثقافة والتراث والتقاليد المحلية، بما في ذلك كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأعمالاً من إنتاج «وصل» و«دبي بوست».

واعتباراً من أكتوبر، ينضم 43 مسلسلاً جديداً إلى مكتبة تضم 356 مسلسلاً، فيما تتضمن الخيارات التعليمية تطبيق «uTalk» الذي يقدم دروساً بـ15 لغة.

كما يتيح النظام متابعة فعاليات رياضية مباشرة، بينها الدوري الإنجليزي الممتاز والفورمولا 1 ودوري أبطال أوروبا. وتواصل طيران الإمارات تعزيز التقنيات المتطورة في نظامها الترفيهي ice، مع تزويد طائراتها بالجيل الأحدث من هذا النظام.

والذي يضم شاشات بدقة 4k و4k HDR، وميزة «iceMoments» لاستكشاف المحتوى عبر مقاطع فيديو قصيرة، كما يتميز النظام بتوفير قدر أكبر من الراحة للعين خلال المشاهدة، إلى جانب تحسين خدمة البث التلفزيوني المباشر، وتقنية الصوت المحيطي، وميزات مخصصة للأطفال.

وتعزيزاً لتجربة الترفيه في الأجواء، حرصت طيران الإمارات على توفير خدمة «ستارلينك» للإنترنت اللاسلكي، الذي يقدم «واي فاي» فائق السرعة عبر أسطولها بوتيرة متسارعة، حيث تم تجهيز 55 طائرة بهذه الخدمة حتى الآن.