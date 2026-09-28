بنك دبي التجاري يعزز التوطين ويدعم مسارات الكفاءات الإماراتية في «رؤية 2026»

أكد بنك دبي التجاري أهمية الاستثمار في الكفاءات الإماراتية، وتوفير بيئة مهنية، تتيح للمواهب الوطنية تطوير قدراتها، والوصول إلى مواقع قيادية في مراحل مبكرة من مسيرتها، وذلك خلال مشاركة البنك في معرض «رؤية للتوظيف 2026» في دبي.

وقالت عائشة المزروعي، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في بنك دبي التجاري، إن سوق العمل يشهد تحولاً متزايداً في مفهوم القيادة، مع بروز جيل جديد من القيادات الشابة، التي تتولى أدواراً ومسؤوليات متنامية، مشيرة إلى أن القيادة لم تعد ترتبط بالعمر أو بعدد سنوات الخبرة فحسب، وإنما بالقدرات والإمكانات واكتشاف المواهب وتمكينها في مراحل مبكرة من مسيرتها المهنية.

وأضافت أن مبادرات مثل «برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة» و«برنامج قيادات نافس» تعكس حرص الحكومة على تطوير الكفاءات الإماراتية وإعدادها لتولي مواقع المسؤولية والقيادة، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية.

وأوضحت المزروعي أن هذه الجهود تسهم في تهيئة بيئة، تتيح للمواهب الإماراتية الوصول إلى مواقع قيادية في مراحل مبكرة، من خلال تطوير المهارات وتعزيز الثقة، وتوفير الفرص التي تمكنها من إحداث أثر حقيقي والمساهمة في صناعة المستقبل.

وفي رسالة وجهتها إلى جمهور معرض «رؤية للتوظيف 2026» أكدت المزروعي أن «مسيرتك المهنية يجب ألا تسير على خط مستقيم»، موضحة أن المسيرة المهنية بطبيعتها لا تخلو من التحولات، وتغيير المسارات والمحطات غير المتوقعة.

وقالت، إن هذه التجارب يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة أمام الموظفين والباحثين عن فرص مهنية، وتسهم في توسيع خبراتهم وتعزيز ثقتهم وتنمية روح الفضول لديهم، بما يساعدهم على اكتشاف قدراتهم، ورسم مسارات مهنية أكثر ثراء وتطوراً.

وشهد جناح بنك دبي التجاري في المعرض زيارة عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، والدكتور عبدالله محمد آل كرم، عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري، حيث جرى حوار مع عائشة المزروعي حول جهود التوطين في البنك ودوره في دعم وتطوير الكفاءات الإماراتية.

وتعكس مشاركة بنك دبي التجاري في «رؤية 2026» توجه القطاع المصرفي نحو توسيع فرص استقطاب المواهب الوطنية، وتعزيز برامج التطوير المهني، وتهيئة مسارات واضحة أمام الكفاءات الإماراتية لبناء مسيرة مهنية مستدامة في القطاع المالي والمصرفي.