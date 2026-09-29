«جلف هوست 2026» يدعم نمو قطاعي الضيافة وخدمات الأغذية في المنطقة

يعود «جلف هوست» إلى مركز دبي التجاري العالمي من 3 إلى 5 نوفمبر 2026، ليجمع أبرز مصنّعي المعدات ومزودي الحلول وكبار المشترين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم المعرض في نسخته السادسة مجموعةً واسعة من المتخصصين في قطاعات الضيافة، ومطاعم الخدمة السريعة، والمطابخ السحابية، والرعاية الصحية، والطيران، والتعليم، ومتاجر السوبرماركت، وخدمات الأغذية المؤسسية.

بدءاً من مديري الأغذية والمشروبات والطهاة التنفيذيين، ووصولاً إلى مسؤولي المشتريات والمستثمرين ومصممي المطابخ والمتخصصين الفنيين. وقال مارك نابير، نائب رئيس «جلف هوست» في «إن دي» (inD):

«ستشهد المرحلة المقبلة من نمو قطاعي الضيافة وخدمات الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسعاً متواصلاً، وستتحدد ملامح هذا النمو بمدى قدرة المشغلين على التكيف بفاعلية مع التحديات المصاحبة له. على هذا الصعيد، تعكف الشركات على إعادة النظر في أساليب تشغيل مطابخها وعملياتها في ظل التحديات العالمية».