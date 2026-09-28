فلاي دبي تشارك في معرض سوريا للسفر



تشارك فلاي دبي في الدورة الأولى من معرض سوريا للسفر للعام 2026، بدمشق خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026.

يُقام الحدث تحت رعاية وزارة السياحة السورية، ويجمع نخبة من المتخصصين العالميين في قطاع السفر، وهيئات السياحة، وقادة قطاعات الطيران والضيافة، والمستثمرين، والمؤسسات الثقافية، لاستكشاف الفرص التجارية الجديدة في قطاعات السفر والسياحة والضيافة في البلاد.

وتؤكد مشاركة فلاي دبي بهذا المعرض التزامها الراسخ تجاه السوق السورية ودورها في تعزيز طموحات الدولة التجارية والسياحية، وذلك من خلال تحسين الربط الجوي مع دبي والوجهات الدولية الرئيسية ضمن شبكتها الواسعة.

الربط الجوي

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "تُعد سوريا سوقاً استراتيجية هامة لـفلاي دبي وتعكس مشاركتنا في معرض سوريا للسفر التزامنا بدعم تعزيز الربط الجوي للبلاد ومسيرة التنمية طويلة الأمد فيها. وتساهم رحلاتنا إلى دمشق وحلب وهما من أسرع الوجهات نمواً في شبكتنا في تقريب المسافات بين السوريين المقيمين في دولة الإمارات والمنطقة وبين عائلاتهم وأصدقائهم وفرص الأعمال، اضافة الى تسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة السوري لدعم التعافي المستمر للقطاع مع انفتاح البلاد مجدداً على العالم."

يُذكر أن فلاي دبي كانت أول ناقلة وطنية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق في يونيو 2025، حيث بدأت بتشغيل رحلة يومية بين مطار دبي الدولي ومطار دمشق الدولي .ومنذ ذلك الحين، رفعت الناقلة اعداد رحلاتها لتصل إلى ثلاث رحلات يومية، مما يعكس استمرار الطلب على السفر بين البلدين. وفي يوليو من هذا العام 2026، وسّعت فلاي دبي حضورها في سوريا من خلال إطلاق رحلات يومية مباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار حلب الدولي بعد انقطاع دام قرابة 14 عاماً. وتوفر هذه الخدمات روابط حيوية للمسافرين وقطاع الأعمال، حيث تربط سوريا بأكثر من 125 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي حول العالم انطلاقا من مركز الطيران في دبي.

وتأتي النسخة الأولى من معرض سوريا للسفر في وقت يواصل فيه قطاع السياحة في سوريا نموه وسط مؤشرات على تعافٍ مستدام، مدعوماً بزيادة تدريجية في أعداد الزوار خلال العام الماضي. ويوفر الحدث منصة مخصصة للتواصل التجاري وبناء الشراكات الاستراتيجية، مسلطاً الضوء على الفرص التجارية ودور السياحة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.