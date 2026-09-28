بنوك الإمارات تعزز التوطين وتفتح أبواب القطاع المصرفي أمام الكفاءات المواطنة

تشهد مشاركة البنوك في معرض «رؤية 2026» للوظائف حضوراً لافتاً، يعكس تنامي دور القطاع المصرفي في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها، من خلال طرح فرص وظيفية جديدة، وإتاحة المقابلات المباشرة أمام المواطنين، إلى جانب التعريف بالمسارات المهنية وبرامج التدريب والتطوير، بما يدعم جهود التوطين، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المواهب الوطنية لبناء مسارات مهنية مستدامة في القطاع المالي والمصرفي.

أكد البنك العربي المتحد مواصلة جهوده لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها وتمكينها، من خلال مشاركته للعام الرابع على التوالي في معرض «رؤية 2026» للوظائف، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وقالت نادرة الأنصاري، رئيسة التوطين في البنك العربي المتحد، إن مشاركة البنك في المعرض تأتي في إطار التزامه باستقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية وتطويرها، وتهيئة مسارات مهنية ناجحة أمام الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي.

وأوضحت أن البنك يطرح خلال مشاركته في «رؤية 2026» نحو 30 شاغراً وظيفياً للمواطنين الإماراتيين، مشيرة إلى أن البنك نجح بالفعل في تعيين عدد من المواطنين خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، في خطوة تعكس أهمية المعرض منصة مباشرة للتوظيف والتواصل بين أصحاب العمل والكفاءات الوطنية.

وأضافت الأنصاري أن من أبرز مزايا المعرض إتاحة المقابلات المباشرة والفورية بين الباحثين عن فرص العمل وفرق الموارد البشرية، ما يجعل عملية التعرف إلى المرشحين أكثر سرعة وفعالية، إلى جانب توفير فرص للوصول إلى وظائف نوعية، والمرونة في إجراءات التوظيف والعقود، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات والكوادر المشاركة.

وأشارت الأنصاري إلى أن البنك يتيح على مدار أيام المعرض للطلبة والخريجين الإماراتيين وأصحاب الخبرات فرصة التواصل المباشر مع فريق إدارة الموارد البشرية، وإجراء مقابلات فورية لشغل عدد من الوظائف المتاحة، إلى جانب التعرف إلى المسارات المهنية، وبرامج تطوير الموظفين والفرص الوظيفية المتاحة للكوادر الوطنية في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية.

وأكدت نادرة الأنصاري أهمية المعرض باعتباره منصة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية، والتعرف إلى طموحاتها المهنية، فضلاً عن تعريف المرشحين بالفرص والمسارات الوظيفية المتاحة داخل البنك، بما يساعد الباحثين عن عمل على تكوين صورة أكثر وضوحاً حول طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في القطاع المصرفي.

وفي سياق متصل أكدت عائشة المزروعي، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في بنك دبي التجاري، أهمية اكتشاف المواهب الإماراتية وتمكينها في مراحل مبكرة من مسيرتها المهنية، مشيرة إلى أن التطورات التي تشهدها حكومة دبي تعكس حضور جيل جديد من القيادات الشابة التي تتولى أدواراً ومسؤوليات متزايدة الأهمية.

وقالت المزروعي: «اليوم، عندما ننظر إلى حكومة دبي نرى جيلاً جديداً من القيادات الشابة يتولى أدواراً ومسؤوليات متزايدة الأهمية، فالقيادة لم تعد ترتبط بالعمر أو بعدد سنوات الخبرة فحسب، بل بالقدرات والإمكانات، وباكتشاف المواهب وتمكينها في مراحل مبكرة من مسيرتها المهنية».

وأضافت أن مبادرات مثل برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وبرنامج قيادات «نافس» تعكس حرص الحكومة على تطوير الكفاءات الإماراتية وإعدادها لتولي مواقع المسؤولية والقيادة، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية.

وأوضحت المزروعي أن هذه الجهود تسهم في تهيئة بيئة تتيح للمواهب الإماراتية الوصول إلى مواقع قيادية في مراحل مبكرة من مسيرتها، من خلال توفير المهارات والثقة والفرص التي تمكنها من إحداث أثر حقيقي، والمساهمة في صناعة المستقبل.

وتأتي مشاركة البنك ضمن استراتيجية شاملة للتوطين، تركز على استقطاب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها وتنمية مهاراتها التخصصية، إلى جانب إعداد أصحاب الإمكانات العالية لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.

وفي هذا السياق ارتفعت نسبة المواطنين الإماراتيين من إجمالي القوى العاملة في البنك إلى 30 % بنهاية عام 2025، مقارنة بـ28 % في عام 2024، بما يعكس زيادة حضور الكوادر الوطنية ضمن منظومة العمل في البنك.

ويمثل «رؤية 2026» منصة متخصصة لدعم التوظيف والتطوير المهني للمواطنين الإماراتيين، إذ يجمع بين فرص التوظيف المباشر والتدريب والتطوير، ويستهدف الطلاب والخريجين والباحثين عن عمل والمهنيين، بما يدعم جهود تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي.