دبي وكارناتاكا الهندية تعززان التعاون السياحي والاستثماري

أعلنت حكومة ولاية كارناتاكا الهندية استعدادها لتقديم «السجادة الحمراء» للمستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في قطاع السياحة بالولاية، وذلك عقب زيارة وزير الطاقة والسياحة في كارناتاكا، كيه جيه جورج، الأخيرة إلى دبي، والتي شهدت لقاءات مع عدد من المستثمرين وأفراد الجالية الهندية.

وقال جورج إن العديد من الهنود الذين التقى بهم خلال زيارته إلى دبي أعربوا عن اهتمام قوي بالاستثمار في القطاع السياحي في كارناتاكا، مؤكداً أن حكومة الولاية ستوفر التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الوجهات السياحية.

وجاءت تصريحات الوزير عقب افتتاحه احتفالات «يوم السياحة العالمي» التي نظمتها إدارة المنطقة وإدارة السياحة في ساحة قصر ميسورو، حيث استعرض توجهات الحكومة لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد المحلي، وزيادة جاذبية الولاية أمام الاستثمارات الخاصة.

وأكد جورج التزام حكومة كارناتاكا بتطوير البنية التحتية السياحية وتهيئة بيئة أعمال تدعم نمو المؤسسات العاملة في القطاع، مشيراً إلى منح البنية التحتية السياحية «وضع الصناعة»، إلى جانب إطلاق سياسة سياحية جديدة تستهدف تسهيل الاستثمارات طويلة الأجل وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين.

وتولي الحكومة أولوية لتطوير مجموعة من أبرز الوجهات السياحية في الولاية، تشمل المناطق الساحلية ومالناد وهامبي وبادامي وفيجايابورا وكوداجو وتشيكاماجالورو، إلى جانب المواقع التراثية المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وتجمع كارناتاكا بين المقومات الطبيعية والمواقع التاريخية والتراثية، فيما تمثل ميسورو، وهامبي، وكوداجو وغيرها من الوجهات عناصر رئيسة في المنتج السياحي للولاية، ما يفتح المجال أمام تطوير مشروعات جديدة في مجالات الضيافة والمنتجعات والخدمات السياحية والبنية التحتية المرتبطة بالزوار.

وفي السياق ذاته، دعا عضو الجمعية التشريعية عن منطقة ناراسيمهاراجا، تانفير سايت، حكومة الولاية إلى إنشاء دائرة سياحية تربط بين خمس مقاطعات، بما يسهم في تنظيم حركة السياح وتسهيل وصولهم إلى مجموعة من المعالم والوجهات في المنطقة.

وأوضح سايت أن المسار المقترح يمكن أن يربط بين المعابد ومحميات الحياة البرية وحديقة الحيوان، إضافة إلى حدائق «بريندافان» الشهيرة عند سد كريشناراجا ساجار، بما يوفر تجربة سياحية أكثر تكاملاً للزوار.

واقترح كذلك إضاءة قصر ميسورو يومياً لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وفي توقيت محدد على مدار العام، بدلاً من اقتصار هذه الفعالية على موسم مهرجان «داسارا»، معتبراً أن استمرار الإضاءة يمكن أن يشجع الزوار على تمديد إقامتهم والمبيت في ميسورو.

كما دعا إلى تكثيف الترويج لجولات عربات «التونجا» التقليدية، وإنشاء نظام شبكي يسهل تنظيم الجولات السياحية داخل المدينة، بما يعزز تنقل الزوار بين أبرز المواقع والمعالم.

وعلى صعيد الاستعدادات لمهرجان «داسارا»، وجه الوزير جورج إدارة المنطقة بتوفير ترتيبات جلوس منفصلة ومرافق خاصة للسياح الأجانب الذين يزورون ميسورو خلال فترة المهرجان، في إطار الاستعداد لاستقبال الزوار وتعزيز تجربة السياحة الدولية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه كارناتاكا إلى توسيع قاعدة الاستثمارات السياحية وتنويع المنتجات والوجهات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص، فيما تبرز زيارة الوزير إلى دبي كقناة للتواصل مع المستثمرين الهنود المقيمين في الإمارات والتعريف بالفرص المتاحة في أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في الولاية.