«برايوريتي إنتيليجنس» البريطانية تتوسع إقليمياً من دبي بمنصة ذكاء اصطناعي

أعلنت مجموعة «برايوريتي إنتيليجنس غروب» (Pri0r1ty Intelligence Group PLC)، البريطانية المتخصصة في تكنولوجيا النمو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توسعها الاستراتيجي في المنطقة بافتتاح مكتب إقليمي في دبي وإطلاق مشروعها المشترك «برايوريتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بهدف تقديم حلولها لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وتستفيد المجموعة من موقع دبي كمركز إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج وشبه القارة الهندية، فيما حققت أولى خطوات توسعها من خلال استقطاب نادي النصر الإماراتي، الذي أصبح من أوائل عملائها في المنطقة، في شراكة تركز على حلول نمو الأعمال وتعزيز تفاعل الجماهير بالاعتماد على البيانات.

وتبني «برايوريتي» توسعها الإقليمي على خبراتها السابقة مع أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ومؤسسات رياضية دولية، إلى جانب تطوير حلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لمساعدة المؤسسات على تنمية أعمالها وتعزيز تفاعلها مع الجمهور.

ويقود المشروع المشترك الجديد سانجيت شيرودكار وبول سلاتر، اللذان يمتلكان معاً أكثر من 40 عاماً من الخبرة في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وآسيا.

وسبق لشيرودكار قيادة منصة «1Stadia» والمشاركة في تأسيس منصة الاستثمار «27th Sports» بقيمة 100 مليون دولار، فيما شغل سلاتر مناصب تجارية عليا لدى شركات من بينها «CSM Sport & Entertainment» و«Parallel Media Group».

ولا تقتصر استراتيجية المجموعة على القطاع الرياضي، إذ تستهدف أيضاً سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال منصتها القائمة على نموذج «البرمجيات كخدمة» والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتشير المجموعة إلى الفرص التي يوفرها النمو المتسارع لهذا القطاع، بالتزامن مع المساعي الحكومية في الإمارات للوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2030.

وقال روري ماكسويل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن دبي توفر قاعدة مثالية لتوسيع خدمات الشركة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتسويق عبر مجموعة من الأسواق الإقليمية سريعة النمو.

ويأتي التوسع في دبي بالتزامن مع أول تعاقد للمجموعة في المنطقة، ما يوفر لها موطئ قدم في سوق جديد، بينما تترقب المرحلة المقبلة تحويل هذا الحضور إلى قاعدة أوسع من العملاء والإيرادات المتكررة.

ومن المنتظر أن تركز التطورات المقبلة على توسيع قاعدة العملاء، فيما ستوفر الإفصاحات المتعلقة بقيم العقود ومدد الاتفاقيات وأعداد العملاء الجدد والهيكل المالي للمشروع المشترك مؤشرات إضافية على الأثر المالي للتوسع الإقليمي في نتائج المجموعة.