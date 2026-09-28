دبي تتصدر العالم في مساكن العلامات الفاخرة بـ175 مشروعاً

180.7 % نمو أسعار المساكن في دبي خلال 5 سنوات

10.5 مليارات دولار مبيعات عقارات دبي فائقة الفخامة في 2026

الإمارات تستحوذ على 19% من مشاريع المساكن الفاخرة قيد التطوير عالمياً

الشرق الأوسط يقود موجة النمو العالمي للمساكن ذات العلامات التجارية



أكد تقرير «ذا ريزيدنس ريبورت 2026/27» الصادر عن مؤسسة «نايت فرانك» الاستشارية، استمرار تصدر دبي عالمياً لسوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع وصول إجمالي المشاريع في الإمارة إلى 175 مشروعاً، منها 68 مشروعاً قائماً و107 مشاريع قيد التنفيذ، متقدمة بفارق كبير على أبرز الأسواق العالمية.

وتفوقت دبي بأكثر من الضعف على ميامي، التي جاءت في المركز الثاني بـ73 مشروعاً، وبنحو ستة أضعاف على لندن التي سجلت 30 مشروعاً. كما عززت دولة الإمارات حضورها العالمي في هذا القطاع، مع احتلال أبوظبي المرتبة الثامنة بـ24 مشروعاً، ورأس الخيمة المرتبة التاسعة بـ23 مشروعاً، لتشكل الإمارات مجتمعة نحو 19% من إجمالي المشاريع قيد التطوير عالمياً.

قوة الأداء السعري

وأظهر التقرير قوة الأداء السعري في سوق دبي، إذ سجلت الإمارة نمواً في الأسعار السكنية الأولية بنسبة 180.7% خلال خمس سنوات، لتتصدر قائمة «بؤر النمو» بين الأسواق العشرة الأولى. كما واصلت دبي ريادتها في مبيعات العقارات السكنية فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، مسجلة مبيعات إجمالية بقيمة 10.549 مليارات دولار خلال عام 2026.

ورغم قوة الطلب، أشار التقرير إلى عدد من المتغيرات في السوق، من بينها تباطؤ إطلاق المبيعات الجديدة نتيجة اعتماد السوق بدرجة أكبر على المشترين الدوليين، إلى جانب انخفاض أحجام رحلات الطيران بنسبة 7% وسط التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتواصل دبي في الوقت ذاته توسيع محفظة المشاريع الفاخرة والعلامات العالمية. ومن أبرز المشاريع المرتقبة «سيكس سينسيز النخلة، دبي»، المقرر افتتاحه في أواخر 2026، والذي يضم نادياً صحياً بمساحة 60 ألف قدم مربعة، فيما بيعت مساكن المشروع بالكامل، مع خطط لافتتاح فرع جديد من مطعم «روكا».

ولا يقتصر توسع العلامات الفاخرة على السوق المحلية، إذ تعمل شركة «لامار للتطوير»، ومقرها دبي، على تطوير مشروع «كاسا لامار سيداسيروس 9» في مدريد، في ظل تنامي الطلب على المساكن الفاخرة في العاصمة الإسبانية.

الشرق الأوسط يقود موجة النمو

وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط أصبح محركاً رئيسياً لنمو سوق المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً، مستحوذاً على 20% من إجمالي المشاريع القائمة وقيد التطوير، و25% من المشاريع المدرجة ضمن خطط التطوير المستقبلية.

وتأتي هذه الطفرة ضمن نمو عالمي واسع، مع وصول عدد المشاريع القائمة وقيد التطوير إلى نحو 1800 مشروع تابع لأكثر من 200 علامة تجارية في 90 دولة، فيما تشير التوقعات إلى تجاوز 300 ألف وحدة سكنية ضمن هذا القطاع بحلول عام 2031.

وفي أبوظبي، يضم السوق 24 مشروعاً، منها 19 مشروعاً قيد التطوير، بالتزامن مع تحول الإمارة إلى مركز مالي وأعمال عالمي. ومن أبرز مؤشرات هذا النمو بيع شركة «مودون» 1700 منزل في مشروع «حديريات جولف إستيتس» خلال أيام صيف 2026، بقيمة بلغت نحو 13 مليار درهم، فيما شكل المشترون غير المقيمين 15% من إجمالي المشترين.

وفي رأس الخيمة، يستند نمو المشاريع الفاخرة في جزيرة المرجان إلى توسع القطاع السياحي وزيادة حركة الطيران الدولي، التي ارتفعت 44% بين عامي 2023 و2026، مسجلة أعلى معدل نمو بين أكبر 10 أسواق عالمية في هذا القطاع.

كما يشهد قطاع المساكن ذات العلامات التجارية تحولاً في طبيعة المشغلين، إذ تستحوذ الشركات الفندقية حالياً على 70% من المشاريع التشغيلية، بينما تنخفض حصتها إلى 60% عند احتساب المشاريع قيد التطوير.

وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع حصة علامات الأزياء والسيارات وأسلوب الحياة إلى نحو 40% من المعروض بحلول 2028، مقارنة بـ30% في 2025.

وتبلغ حصة العلامات غير الفندقية حالياً 42% في دبي، و38% في أبوظبي، و52% في جزيرة المرجان، بما يعكس اتساع نطاق سوق المساكن ذات العلامات التجارية وتزايد ارتباطه بعلامات الأزياء والسيارات وأسلوب الحياة إلى جانب القطاع الفندقي.