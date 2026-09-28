تفاهم بين «طيران الإمارات» وغرف دبي لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة





أبرمت «طيران الإمارات» وغرف دبي مذكرة تفاهم، تهدف إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي. وتدعم الشراكة منظومة الأعمال المتنامية في الإمارة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والشركات الناشئة المبتكرة، من خلال تسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية واندماجها في سلاسل الإمداد الدولية.

وقع مذكرة التفاهم عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، وخالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، وذلك خلال فعاليات معرض «سيملس الشرق الأوسط 2026».

وبموجب مذكرة التفاهم سيتمكن أعضاء غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، من الاستفادة من شبكة ربط عالمية موثوقة وفعالة، إلى جانب حلول لوجستية مصممة لتلبية احتياجاتهم عبر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات».

الابتكار والنمو

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: «تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دفع الابتكار والنمو وتنويع الاقتصاد في دبي، وتمثل قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسيتها وتسريع نموها. ومن خلال شراكتنا مع غرف دبي فإننا نوظف قوة شبكة طيران الإمارات وإمكانات الإمارات للشحن الجوي وخبراتها اللوجستية لتوفير منظومة متكاملة، تساعد هذه الشركات على تجاوز تحديات التجارة عبر الحدود، والوصول إلى أسواق جديدة، والاندماج بصورة أكثر فاعلية في سلاسل الإمداد العالمية».

وأضاف: «من خلال الإمارات لخدمات الشحن السريع نتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الوصول إلى قدرات لوجستية وشبكة عالمية بمستوى كان يرتبط تقليدياً بالمؤسسات الكبرى، بما يمنحها مرونة أكبر في التوسع والمنافسة على المستوى الدولي. ويكتمل ذلك بالمزايا التي يوفرها برنامج مكافآت الشركات من طيران الإمارات لدعم احتياجات سفر الأعمال وتعزيز القيمة التي تحققها الشركات من توسعها الدولي».

واختتم: «تجسد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لتمكين مجتمع الأعمال في دبي من النمو خارج الحدود، وتسريع وصول رواد الأعمال إلى الفرص العالمية، بما يعزز تنافسية اقتصاد دبي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

التوسع الدولي

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «يجسد هذا التعاون التزامنا بدعم التوسع الدولي لمجتمع الأعمال في دبي. ومن خلال تمكين الشركات العاملة في الإمارة من الاستفادة من حلول لوجستية موثوقة، وشبكة ربط عالمية واسعة، وخبرات متخصصة، سيتم تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال تعزيز تنافسية القطاع الخاص والإسهام في نمو التجارة الخارجية لإمارة دبي».

وستسهم خبرات الإمارات للشحن الجوي في الخدمات اللوجستية العابرة للحدود، إلى جانب شبكتها الدولية الممتدة عبر ست قارات وأسطولها الكبير من الطائرات عريضة البدن، في تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من التخطيط لتوسعاتها في الأسواق العالمية وتنفيذه بكفاءة أكبر.كما ستتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إمكانية الاستفادة من حلول التوصيل السريع المتخصصة عبر «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، منتج الشحن الدولي من الباب إلى الباب التابع للإمارات للشحن الجوي، والذي يوفر للشركات خيارات سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة للنقل والتخليص.

وتشمل الشراكة أيضاً مزايا وحوافز من خلال مكافآت الشركات من طيران الإمارات، برنامج المكافآت المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد أعضاء غرف دبي على تحقيق قيمة أكبر من رحلات الأعمال. وسيحصل أعضاء غرفة تجارة دبي الذين ينضمون إلى البرنامج للمرة الأولى على مكافأة ترحيبية قدرها 2000 نقطة.

وسيتعاون برنامج مكافآت الشركات من طيران الإمارات وغرف دبي على إطلاق مبادرات للتواصل مع الأعضاء، تشمل المشاركة المشتركة في الفعاليات والأنشطة الترويجية، إلى جانب استكشاف فرص تتيح للعملاء المؤهلين كسب مكافآت عند الاستفادة من خدمات مرتبطة بغرف دبي، مع تطوير مزيد من المزايا والتحسينات مستقبلاً.

وإلى جانب حلول الشحن والخدمات اللوجستية، ستتعاون الإمارات للشحن الجوي وغرف دبي على تطوير منظومة من المبادرات ذات القيمة المضافة المصممة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها. وستشمل هذه المبادرات ورش عمل مشتركة، ومنصات لتبادل المعرفة والخبرات، وبرامج استشارية متخصصة في الشحن وسلاسل الإمداد، بما يساعد الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية، وبناء قدرات أكثر مرونة، والاستعداد للتوسع في الأسواق العالمية.