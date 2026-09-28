«دبي المالي العالمي» وكلية لندن للأعمال يطلقان 10 منح للقيادات النسائية الإماراتية



أطلق مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع كلية لندن للأعمال، مبادرة لتوفير 10 منح للقيادات النسائية الإماراتية للالتحاق ببرامج التعليم التنفيذي في الكلية، بهدف دعم تطورهن المهني وتنمية قدراتهن القيادية وتعزيز حضورهن في قطاع الأعمال.

وتأتي المبادرة ضمن احتفالات أكاديمية مركز دبي المالي العالمي بمرور 20 عاماً على تقديم برامج التعليم التنفيذي والأكاديمي، وفي ختام فعاليات المركز بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية على مدى شهر، بما يتيح للمستفيدات اكتساب معارف ومهارات جديدة وتوسيع خبراتهن المهنية.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً لافتاً في مختلف مجالات العمل، مؤكدة مواصلة المركز الاستثمار في قدراتها وفتح آفاق أوسع أمامها لتولي أدوار مؤثرة في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصاد المستقبل.

من جانبه، قال البروفيسور سيرغي غورييف، عميد كلية لندن للأعمال: إن المبادرة تتيح للمشاركات فرصة توسيع معارفهن والتعلم إلى جانب قيادات من مختلف أنحاء العالم وبناء علاقات تدعم مسيرتهن المهنية.

ويرتبط مركز دبي المالي العالمي وكلية لندن للأعمال بشراكة ممتدة منذ عام 2007، عندما اختارت الكلية دبي لافتتاح أول حرم لها خارج لندن، ويتخذ حرمها في دبي من أكاديمية المركز مقراً له.