«جواهر الإمارات» في العين للمرة الأولى يناير المقبل

يستضيف مركز أدنيك العين معرض «جواهر الإمارات» خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير 2027، في إطار تعاون بين مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، ومركز إكسبو الشارقة، لتوسيع نطاق المعرض خارج إمارة الشارقة للمرة الأولى منذ انطلاقه.

وتقام نسخة 2027 في مختلف مرافق مركز أدنيك العين، بمشاركة نخبة من المتخصصين في قطاع المجوهرات، بينهم المصممون والمصنعون وتجار التجزئة من دولة الإمارات والمنطقة، فيما ينظم المعرض مركز إكسبو الشارقة، ويستعرض تشكيلة واسعة من المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

وقال سيف محمد المدفع إن استضافة المعرض في مدينة العين تمثل خطوة مهمة في مسيرته، وتتيح للعارضين بناء علاقات تجارية جديدة وتعزيز حضور علاماتهم والتواصل المباشر مع المشترين وهواة اقتناء المجوهرات، مشيراً إلى أن الشراكة مع مجموعة «أدنيك» تسهم في تعزيز الحضور الوطني للمعرض وتحقيق قيمة مضافة للمشاركين.

من جانبه، أكد حميد مطر الظاهري أن إطلاق «جواهر الإمارات» في مركز أدنيك العين يدعم مكانة المدينة كوجهة لفعاليات الأعمال، ويوفر فرصاً جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تنويع أجندة الفعاليات واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء الإمارات والمنطقة.

ويمنح المعرض العلامات التجارية والمصممين وتجار التجزئة منصة لعرض أحدث مجموعاتهم، وتطوير الشراكات التجارية، والتواصل مع المشترين وهواة الاقتناء.

وتأتي استضافة المعرض ضمن جهود «أدنيك» لتوسيع محفظة الفعاليات التجارية والاستهلاكية المتخصصة في العين، ودعم قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتعزيز دور المدينة كوجهة متكاملة لفعاليات الأعمال والترفيه على مدار العام.