طفرة توزيعات الأرباح النقدية تقفز 28% إلى 30.4 مليار درهم

«أدنوك للغاز» الأولى.. و«إعمار» تلاحقها بتوزيعات استثنائية

دبي - البيانشهدت أسواق المال الإماراتية قفزة قوية في التوزيعات النقدية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما أقرت 26 شركة مدرجة توزيع أرباح نقدية على مساهميها، من أصل 138 شركة محلية مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، ما يعكس متانة النتائج المالية للشركات واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.

وأظهر رصد للتوزيعات النقدية أن إجمالي الأرباح الموزعة ارتفع بنسبة 28% ليصل إلى 30.40 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 23.80 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، في دلالة واضحة على قوة الأداء التشغيلي للشركات المدرجة وتحسن مستويات الربحية في عدد من القطاعات الرئيسية.

وعلى مستوى سوق دبي المالي، تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأعلى من حيث العائد النقدي بنسبة 4.1%، مستفيداً من التوزيعات السخية التي أعلنتها شركاته الكبرى، فيما حل قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ثانياً بعائد بلغ 3.5%.

وجاء قطاعا السلع الاستهلاكية والمرافق العامة في المرتبة التالية بعائد بلغ 2.3% لكل منهما، في حين سجل العائد النقدي الإجمالي لسوق دبي المالي نحو 2.9% وفق أسعار الإغلاق المسجلة في 24 سبتمبر 2026.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر قطاع المالية المشهد كأعلى القطاعات من حيث العائد النقدي بنسبة 5.9%، مدعوماً بالأداء القوي للمؤسسات المالية والمصرفية، بينما جاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية بعائد 3.3%.

كما سجل قطاع المواد الأساسية عائداً نقدياً بلغ 3.2%، تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.1%، فيما بلغ العائد النقدي الإجمالي لسوق أبوظبي للأوراق المالية 2.5% وفق إغلاق جلسة 24 سبتمبر 2026.

وعلى صعيد الشركات، حافظت «أدنوك للغاز» على صدارة قائمة أكبر الشركات من حيث قيمة التوزيعات النقدية، بإجمالي بلغ 6.91 مليارات درهم، تلتها «إعمار العقارية» التي أقرت توزيعات خاصة لمرة واحدة بقيمة 4.40 مليارات درهم، ثم مجموعة «e&» بتوزيعات وصلت إلى 4.13 مليارات درهم.

أما من حيث عائد التوزيع النقدي، فقد تصدرت «إنفستكورب كابيتال» القائمة بعائد بلغ 5.9%، تلتها «إعمار العقارية» بعائد 4.3%، فيما تقاسمت شركتا «إيه دي إن إتش للتموين» و«سيراميك رأس الخيمة» المركز الثالث بعائد بلغ 4.2% لكل منهما.

وتؤكد هذه الأرقام جاذبية أسواق الأسهم الإماراتية للمستثمرين الباحثين عن الدخل المنتظم، في ظل استمرار الشركات المدرجة في تعزيز سياسات توزيع الأرباح وتحقيق عوائد تنافسية تدعم ثقة المستثمرين وتزيد من جاذبية الأسواق المحلية مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.