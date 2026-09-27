«كابسات 2026» ينطلق في مدينة إكسبو دبي 5 أكتوبر بمشاركة عالمية واسعة

يستعد مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي لاستضافة فعاليات «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026» خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر، بمشاركة واسعة من شركات وخبراء عالميين في قطاعات الإعلام والمحتوى والبث والإنتاج السمعي والبصري والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والاقتصاد الفضائي التجاري.

وتجمع الدورة الـ33 من «كابسات»، المقامة بشراكة استراتيجية مع مدينة دبي للاستوديوهات، أكثر من 18,800 زائر و450 شركة عارضة و700 علامة تجارية من أكثر من 120 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، مع أكثر من 50 ساعة من المحتوى المتخصص.

ويستعرض المعرض أحدث تقنيات الإعلام وإنتاج المحتوى والبث والحلول السمعية والبصرية الاحترافية، بمشاركة شركات عالمية، من بينها «غراس فالي» و«روس فيديو» و«إيفرتز» و«إيماجين كوميونيكيشنز» و«هايفيجن» و«لايف يو» و«ناجرافيجن» و«كويست».

وبالتزامن، تنطلق الدورة الثانية من «سات إكسبو 2026»، بشراكة استراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، بمشاركة أكثر من 8000 زائر و150 عارضاً من أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكثر من 80 متحدثاً. ويغطي الحدث سلسلة قيمة قطاع الأقمار الاصطناعية والفضاء، من تصنيع الأقمار وخدمات الإطلاق إلى الأنظمة الأرضية والاتصالات والتطبيقات التجارية وتحليلات البيانات الفضائية.

ويبحث «كونتنت فيرس دايركتورز كات» ضمن برنامج «كابسات» تأثير الذكاء الاصطناعي وأشكال السرد الجديدة وتغير سلوك الجمهور والنماذج التجارية في صناعة المحتوى وتوزيعه وتحقيق عائداته. كما يتضمن الحدث «صالون الإنتاج المشترك» لربط المبدعين والمنتجين والمستثمرين، إلى جانب جولة في مدينة دبي للاستوديوهات.

أما «سات إكسبو»، فيناقش مستقبل البنية التحتية والخدمات الفضائية، والسلامة المدارية والحوكمة والاستدامة، والرحلات الفضائية المأهولة واستكشاف الفضاء، مع استعراض ابتكارات الأقمار الاصطناعية والشركات الناشئة وتقنيات الفضاء.

وتوفر الفعاليتان منصة متكاملة للتواصل التجاري وتبادل المعرفة واستكشاف التقنيات الحديثة، وربط الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية والمبتكرين في قطاعي الإعلام والفضاء.