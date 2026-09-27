قمة «كوجنت إيه آي ساميت» تطلق منصة من دبي تجمع 214 أداة للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «كوجنت دي إكس» (Cognit DX) إطلاق منصتها «كورتكس» (Cortex) للذكاء الاصطناعي المؤسسي، إلى جانب «كوجنت إيه آي ستوديو» (Cognit AI Studio) المتخصص في صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة «كوجنت إيه آي ساميت 2026» (Cognit AI Summit 2026) التي أقيمت في دبي، في خطوة تعكس توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي من التجارب التقنية إلى حلول عملية تستهدف قطاعات الأعمال والصناعات الإبداعية.

وتسعى الشركة من خلال الحلول الجديدة إلى تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي من دولة الإمارات للأسواق العالمية، مع التركيز على تمكين المؤسسات من إدارة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها ضمن عملياتها اليومية، بالتوازي مع توسيع تطبيقاته في الإنتاج الإبداعي وصناعة الأفلام.

وتأتي «كورتكس» في مقدمة الحلول الجديدة باعتبارها منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي المؤسسي، تجمع 214 أداة ونموذجاً للذكاء الاصطناعي ضمن بيئة موحدة، بما يتيح للمؤسسات الوصول إلى نماذج متعددة مثل «جي بي تي» و«كلود» و«جيميني» و«ديب سيك» و«كيمي» و«غروك»، من خلال منصة واشتراك موحدين.

وتعتمد المنصة نموذج الدفع حسب الاستخدام عبر محفظة ائتمانية موحدة، بما يتيح للمؤسسات إدارة الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر مرونة. كما توفر إمكانات لتخصيص النماذج وربطها بقواعد بيانات المؤسسة وأنظمتها الداخلية، بما يساعدها على التعامل مع سياق الأعمال والمنتجات والخدمات والعمليات الخاصة بكل مؤسسة.

وتشمل قدرات «كورتكس» أيضاً أتمتة العمليات وسير العمل، إلى جانب ما تصفه الشركة بـ«الموظفين الرقميين»، وهم وكلاء ذكاء اصطناعي يمكن تصميمهم لأداء مهام متخصصة في مجالات مثل الشؤون القانونية والموارد البشرية والمالية والمبيعات، والعمل إلى جانب فرق العمل البشرية.

وقال علاء دلغان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كوجنت دي إكس»، إن إطلاق «كورتكس» و«كوجنت إيه آي ستوديو» يأتي في مرحلة تتجه فيها المؤسسات إلى تحويل الذكاء الاصطناعي من أدوات منفصلة إلى منظومات متكاملة تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة الأداء، مشيراً إلى أن المنصة تجمع الأدوات في بيئة واحدة مع التركيز على إدارة البيانات والإنفاق والاستخدام.

وفي الجانب الإبداعي، كشفت الشركة عن «كوجنت إيه آي ستوديو» المتخصص في إنتاج الأفلام بالذكاء الاصطناعي، في توجه يوسع نطاق استخدام التقنية إلى مجالات السرد والإنتاج السينمائي. وتؤكد الشركة أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة جديدة ضمن العملية الإبداعية، مع بقاء الرؤية والتوجيه والخبرة البشرية في صميم صناعة المحتوى.

وشهدت قمة «كوجنت إيه آي ساميت 2026» مشاركة مسؤولين تنفيذيين وقادة أعمال، وناقشت التحولات التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، وسبل انتقال المؤسسات من مرحلة اختبار التقنيات إلى توظيفها بصورة عملية ومنهجية.

ويأتي إطلاق الحلول الجديدة في إطار توجه «كوجنت دي إكس» لتوسيع حضورها من الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي المؤسسي والإنتاج الإبداعي.