«الخط الأزرق» يفتح آفاقاً استثمارية جديدة لـ«خور دبي» و«المدينة العالمية»

فرصة استثمارية تجمع بين العائد المرتفع وسهولة التنقل

تشهد شبكة مترو دبي توسعة استراتيجية جديدة من خلال مشروع «الخط الأزرق»، والذي يُسهم بشكل مباشر في دعم مجمّعين عقاريين يمتلكان سجلاً حافلاً بالأداء القوي؛ هما «خور دبي» و«المدينة العالمية».

ويربط الخط الجديد مجموعة حيوية من المناطق تشمل مطار دبي الدولي، ومردف، والورقاء، والمدينة العالمية 1 و2، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، ومنطقة رأس الخور الصناعية، وخور دبي، ودبي فستيفال سيتي.

ولا تمثل هذه التوسعة مجرد تحسين لخيارات التنقل، بل تشكل إضافة نوعية ذات أثر استثماري ملموس لمنطقتين تتصدران باستمرار بيانات الصفقات والعوائد لدى شركة العقارات «أولسوب وأولسوب Allsopp & Allsopp».

وفيما يتعلق بمنطقة «خور دبي»، فقد أثبتت موقعها المتميز بتواجدها الدائم ضمن قائمة أفضل ثلاث مناطق في مبيعات الشقق، بحسب التقارير الشهرية لشركة «أولسوب وأولسوب» لعام 2026 في أشهر يناير، وأبريل، ومايو، ويونيو، إلى جانب وجهات رئيسية مثل «دبي مارينا» و«وسط مدينة دبي».

ويأتي الربط بشبكة المترو ليعزز هذه المكانة بشكل أكبر؛ إذ جعل الموقع المائي والإطلالات الساحرة للمنطقة منها واحدة من أكثر المجمعات الحديثة طلباً، بينما يعالج وصول المترو إحدى النقاط الصعبة المتمثلة في الاعتماد المسبق للسكان بشكل أساسي على الطرق فقط، ما يسهل حركة قاطنيها ممن لا يستخدمون السيارات الخاصة.

وعلى الجانب الآخر، تقدم «المدينة العالمية» قصة استثمارية مختلفة ترتكز على العوائد التأجيرية بدلاً من حجم صفقات البيع؛ إذ حافظت على حضورها القوي ضمن قائمة أعلى 10 مناطق في العوائد التأجيرية للشقق وفق تقارير «أولسوب وأولسوب» لشهر أغسطس 2026 والتقرير الخاص بالنصف الأول من العام نفسه.

ويشكل هذا المزيج فرصة استثمارية جاذبة؛ حيث يسهم وصول المترو المباشر إلى مجمّع يقدم بالفعل عوائد إيجارية إجمالية مرتفعة في دعم معدلات الإشغال، ورفع القيمة الإيجارية على المدى الطويل، وهو ما يمنح المستثمرين المهتمين بالعوائد دفعة إيجابية قوية.

ويحمل هذا التطور مؤشراً رئيساً للمشترين والمستثمرين على حد سواء؛ إذ تنطوي مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل «الخط الأزرق» على فترة تنفيذ تمتد لسنوات، ما يعني أن الفرصة الاستثمارية الحقيقية تكمن في مرحلة التطوير السابقة للتشغيل، وقبل أن تنعكس التسهيلات اللوجستية بالكامل على الأسعار.

وبما أن «خور دبي» و«المدينة العالمية» تمتلكان بالفعل أداءً عقارياً مجرباً وناجحاً، فإن هذه التوسعة لا تعد مراهنة استثمارية غير محسوبة على البنية التحتية، بل قيمة مضافة حقيقية لمجتمعات أثبتت كفاءتها وازدهارها مسبقاً.