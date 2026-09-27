«محاكم دبي» تستقطب الكفاءات الوطنية وتطور قيادات المستقبل

أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن مشاركة الدائرة في معرض «رؤية – وظائف الإمارات 2026» تجسد التزامها بدعم مستهدفات التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها في مختلف مجالات العمل القضائي والإداري، بما يواكب تطلعات حكومة دبي ومتطلبات المستقبل.

وقال السويدي إن معرض «رؤية» يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية الشابة، والتعريف بالفرص والمسارات المهنية التي توفرها محاكم دبي، إلى جانب التعرف إلى تطلعات الشباب الإماراتي وطموحاتهم المهنية.

وأضاف أن محاكم دبي تسعى من خلال مشاركتها إلى استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وتهيئة بيئة عمل داعمة تتيح لها تطوير قدراتها والإسهام بفاعلية في مسيرة العمل الحكومي، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل استثماراً في المستقبل.

وأشار إلى مواصلة محاكم دبي تطوير منظومة رأس المال البشري، وتعزيز فرص التعلم والتطوير المهني، وإعداد قيادات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.

وتنسجم هذه التوجهات مع مسار محاكم دبي في تطوير منظومتها المؤسسية والرقمية وتعزيز تمكين الكفاءات الوطنية، ضمن جهودها لبناء منظومة قضائية مرنة ومبتكرة تواكب المتغيرات المستقبلية.