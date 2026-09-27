«الشارقة الإسلامي» يصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار وسط طلب قوي

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وسط إقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار، بما يعادل 2.6 ضعف حجم الإصدار.

وتم تسعير الصكوك بعائد نهائي قدره 5.85 %، وبفارق 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، في إصدار يعكس استمرار حضور المصرف في أسواق رأس المال الدولية وقدرته على الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين.

ويمثل الإصدار الجديد الإصدار الثالث عشر من صكوك مصرف الشارقة الإسلامي منذ دخوله أسواق رأس المال في عام 2006، ليواصل المصرف بذلك تعزيز سجله في سوق الصكوك الدولية، مستفيداً من خبرته المتراكمة في تنفيذ الإصدارات خلال دورات السوق المختلفة.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في الأداء المالي للمصرف واستراتيجيته طويلة الأمد، مؤكداً أن أسواق رأس المال تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التمويل، بما يدعم الخطط التمويلية للمصرف ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.

وأضاف: «نواصل البناء على حضور مصرف الشارقة الإسلامي في أسواق رأس المال الدولية، مستندين إلى أسس مالية قوية ونهج منضبط في إدارة الميزانية العمومية والسيولة، بما يعزز قدرتنا على تحقيق نمو مستدام والمحافظة على مكانتنا كجهة إصدار موثوقة في أسواق الصكوك الدولية».

من جانبه، قال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن حجم الطلبات البالغ 1.3 مليار دولار، والذي يعادل 2.6 ضعف حجم الطرح، يعكس الإقبال القوي من المستثمرين، ويؤكد ثقتهم في المصرف وقدرته على تنفيذ إصدارات ناجحة في أسواق رأس المال الدولية.

وأضاف أن نجاح الإصدار يعزز مرونة المصرف في إدارة احتياجاته التمويلية وتنويع مصادر السيولة، بما يدعم خططه للنمو على المدى الطويل.

ويأتي الإصدار في إطار توجه المصرف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة السيولة، مع مواصلة الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية لتلبية احتياجاته التمويلية ودعم استراتيجية النمو.