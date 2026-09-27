«مركز دبي للشركات العائلية» يؤهل 27 قائداً لعضوية مجالس الإدارة

أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، برنامجاً تدريبياً متخصصاً يؤهل المنضمين إليه لعضوية مجالس إدارة الشركات العائلية، بهدف تطوير قدرات أعضاء مجالس الإدارة وتعزيز ممارسات الحوكمة وفق أفضل المعايير الإدارية والمؤسسية.

ويشارك في البرنامج التدريبي، الذي أطلقه المركز بالتعاون مع معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، 27 من قادة الشركات العائلية، بما يتيح لهم فرصة نوعية لتطوير قدراتهم القيادية وتعزيز معارفهم ومهاراتهم، ويدعم الارتقاء بدورهم كأعضاء في مجالس الإدارة وفق أعلى معايير الكفاءة الإدارية وأفضل الممارسات الدولية.

ويعتمد البرنامج منهجاً شاملاً يغطي مجموعة من المجالات الحيوية اللازمة لتعزيز نجاح الشركات واستمراريتها؛ حيث يستكمل المشاركون أربع مراحل تدريبية تفاعلية تتناول أساسيات حوكمة الشركات، وأدوار أعضاء مجالس الإدارة وفاعلية المجالس، والجوانب المالية والمحاسبية والتقارير المؤسسية. كما يتلقون تدريباً متخصصاً في موضوعات محورية تشمل الاستراتيجية وإدارة المخاطر وأخلاقيات العمل والواجبات القانونية لأعضاء مجالس الإدارة، إلى جانب هيكلية المجلس وسبل تعزيز فاعليته.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تمثل الحوكمة الفعالة والقيادة الاستشرافية لمجالس الإدارة ركيزتين أساسيتين لتعزيز استدامة الشركات العائلية وقدرتها على النمو والتكيف مع المتغيرات. ونحرص على تمكين قادة الشركات العائلية من تطوير قدراتهم الإدارية والقيادية، وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية التي تدعم استمرارية الأعمال، وترسخ أسس اتخاذ القرار الرشيد، وتسهم في تحقيق نجاح مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية».

وقال جون غوليفر، الرئيس التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: «تلعب مجالس الإدارة الفعالة دوراً حيوياً في دعم الاستدامة طويلة الأجل والنمو والمرونة في الشركات العائلية. ومن خلال هذا البرنامج، يسعدنا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية لتعزيز قدرات أعضاء مجالس الإدارة الحاليين والطامحين، ودعم تبني أفضل ممارسات الحوكمة الرائدة، واستناداً إلى إطار معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي لفعالية مجالس الإدارة، يزود البرنامج المشاركين بالمعرفة والرؤى العملية اللازمة للوفاء بمسؤولياتهم بكفاءة، وتعزيز أداء مجلس الإدارة والمساهمة في تحقيق النجاح المستدام للأجيال الحالية والمستقبلية».

وبمجرد إكمال المراحل الأربع واجتياز التقييم النهائي، يمنح المشاركون شهادة «مدير معتمد»، استناداً إلى «إطار معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي لفعالية مجالس الإدارة» المعتمد لدى المعهد، والتي تؤكد امتلاك حامليها الكفاءة اللازمة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة والاضطلاع بمسؤولياتهم بكفاءة وفاعلية.

ويسهم البرنامج في تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم العملية والإدارية، بما يمكنهم من أداء أدوارهم القيادية بكفاءة ودعم استدامة شركاتهم. كما يتيح لهم قياس مستوى معارفهم في ضوء المعايير المعتمدة لممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يعكس التزامهم بالتطوير المهني المستمر ويعزز جاهزيتهم لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.

يعد مركز دبي للشركات العائلية، الذي تم إطلاقه تحت مظلة غرف دبي في العام 2023، الجهة المعنية بضمان استمرارية ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية، بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.