«العربي المتحد» يعزز استقطاب الكفاءات الإماراتية عبر «رؤية 2026»

يشارك البنك العربي المتحد في معرض «رؤية 2026» للعام الرابع على التوالي، في إطار استراتيجيته الرامية إلى استقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية وتطويرها وتمكينها من بناء مسارات مهنية مستدامة في القطاع المصرفي.

ويقام معرض «رؤية» للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر، بمشاركة مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، وبحضور الطلبة والخريجين الإماراتيين وأصحاب الخبرات الباحثين عن فرص وظيفية وآفاق جديدة لتطوير مسيرتهم المهنية.

ويتيح البنك خلال أيام المعرض للمرشحين التواصل المباشر مع فريق إدارة الثروات البشرية وإجراء مقابلات فورية لعدد من الوظائف المتاحة، إلى جانب التعرف على المسارات المهنية وبرامج تطوير الموظفين والفرص المتاحة أمام الكوادر الإماراتية في مختلف مراحل مسيرتهم.

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: إن تطوير المواهب الإماراتية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النمو طويل الأمد للبنك، مشيراً إلى التزامه بتوفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين والاستثمار في تطوير خبراتهم ومهاراتهم القيادية، بما يؤهلهم للتقدم نحو أدوار قيادية داخل البنك.

وأكد أن المشاركة في معرض «رؤية» للعام الرابع تعكس حرص البنك على بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في نمو البنك ودعم مستقبل قطاع الخدمات المالية في الإمارات.

من جانبها، قالت هند العطار، رئيسة إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد: إن المعرض يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الكفاءات الإماراتية والتعرف إلى تطلعاتها المهنية، داعية الطلبة والخريجين وأصحاب الخبرات إلى زيارة جناح البنك واستكشاف الفرص التي تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم.

وأوضحت أن مفهوم التوطين في البنك يتجاوز استقطاب الكفاءات، ليشمل توفير مسارات مهنية متكاملة تساعد المواهب الإماراتية على تطوير قدراتها التخصصية والنمو والتقدم داخل البنك والتأهل لتولي مناصب قيادية مستقبلاً.

وقالت نادرة الأنصاري، رئيسة التوطين في البنك العربي المتحد: إن المشاركة في المعرض توفر فرصة للتواصل مع الكفاءات الوطنية واستعراض المسارات المهنية المتاحة، مؤكدة تطلع فريق البنك إلى التعرف إلى طموحات المرشحين وإرشادهم إلى الفرص الوظيفية المناسبة.

وشكل المواطنون الإماراتيون 30 % من إجمالي القوى العاملة في البنك بنهاية 2025، مقارنة بـ28 % في 2024، في مؤشر على مواصلة البنك الاستثمار في استقطاب المواهب الوطنية وتطويرها وتمكينها.

وتتضمن استراتيجية البنك للتوطين برنامج «طموح»، وهو برنامج تطوير متكامل مخصص للخريجين الإماراتيين، يجمع بين التعليم المصرفي المتخصص وتنمية المهارات القيادية، من خلال ورش العمل والتدريب الخارجي والتعلم الرقمي، بهدف إعداد الكفاءات الوطنية لمسارات مهنية طويلة الأمد في القطاع المصرفي.