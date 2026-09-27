ينطلق غداً.. «رؤية 2026» يجمع أكثر من 150 جهة عمل أمام الشباب الإماراتي

يتوافد آلاف الشباب الإماراتيين إلى مركز دبي التجاري العالمي غداً، مع انطلاق فعاليات معرض «رؤية 2026» الذي يجمع على مدار ثلاثة أيام أكثر من 150 جهة عمل تمثل ما يزيد على 23 قطاعاً، إلى جانب جامعات وهيئات حكومية وشركاء من مختلف القطاعات، لبحث الفرص الوظيفية والمسارات المهنية ومهارات المستقبل.

ويقام المعرض خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر تحت شعار «هل أنت مستعد للمستقبل؟ مستقبلك الوظيفي يبدأ الآن»، ويركز على التوظيف والتوجيه المهني والتعليم والقيادة وريادة الأعمال والابتكار ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يتيح للزوار استكشاف خياراتهم المهنية والأكاديمية والتعرف إلى القطاعات والوظائف الناشئة.

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون الاستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي: إن «رؤية» لا يقتصر على مساعدة الشباب في العثور على وظيفة، بل يتيح لهم اكتشاف قطاعات وتخصصات ومسارات مهنية جديدة، مؤكدة أن تغيرات سوق العمل تفتح أمام الشباب الإماراتي خيارات أوسع، فيما يوفر المعرض المعلومات والتجارب التي تساعدهم على اتخاذ خطواتهم المقبلة.

وتضم «رؤية 2026» منصة أكاديمية بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، تتيح للطلبة التعرف إلى الجامعات والتخصصات والمنح وشروط القبول وفرص التدريب، وربط الخيارات التعليمية بالمسارات المهنية المستقبلية.

كما يعود «استوديو بودكاست رؤية» بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، لمناقشة تطورات سوق العمل والوظائف الناشئة والمهارات المطلوبة في ظل التحولات التي تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتشمل قائمة الجهات المشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي، والفطيم، وباين آند كومباني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وإي آند، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإرنست ويونغ، وكيه بي إم جي، وماجد الفطيم، وماستركارد، وبي دبليو سي، وهيئة الطرق والمواصلات، ووكالة الإمارات للفضاء ويونيليفر، إلى جانب جهات حكومية وتعليمية.

ويأتي المعرض في وقت تجاوز فيه عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص 190 ألف مواطن بنهاية النصف الأول من 2026، فيما استقطبت نسخة 2025 أكثر من 15 ألف مواطن إماراتي، بمشاركة أكثر من 120 شركة، إلى جانب أكثر من 3000 طالب.

ويشارك مصرف أبوظبي الإسلامي راعياً ذهبياً لـ«رؤية 2026»، فيما يشارك بنك الإمارات دبي الوطني شريكاً مصرفياً، مع تركيز النسخة الحالية على تطوير مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتهم للتحولات التي يشهدها سوق العمل.

ويقصر دخول معرض «رؤية 2026»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، على المواطنين الإماراتيين، فيما يُسمح لمتخصصي الموارد البشرية بالدخول بعد تقديم ما يثبت عملهم في المجال.