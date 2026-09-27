«ساميت للشحن» تطلق خدمة «بهارات الإمارات السريعة»

أعلنت شركة «ساميت للشحن البحري» عن إطلاق خدمتها الملاحية الجديدة «بهارات الإمارات السريعة»، المخصصة للربط المباشر بين الهند ودولة الإمارات.

وبحسب ما أوردته نشـرة «داينالاينرز» المتخصصة في الشؤون البحرية، فإن الخدمة الجديدة تُعدّ نسخة مختزلة ومحدثة من خدمة «بهارات البحر الأحمر» التي كانت تقدمها الناقلة سابقاً، والتي كانت تتضمن الرسو في ميناء عدن.

ويشمل جدول التناوب الملاحي المعدّل للخدمة المسار التالي: موندرا – نيافا شيفا – الفجيرة – موندرا.

ومن المقرر أن تتولى تشغيل هذا الخط سفينة حاويات واحدة تبلغ سعتها الاستيعابية 1.700 وحدة مكافئة لعشرين قدماً.

وتستهدف الشركة من خلال هذه الهيكلة الجديدة إلغاء التغطية الملاحية لمنطقة البحر الأحمر، والتركيز العملياتي الكامل على تقديم ربط تجاري مباشر وسريع بين الأسواق الهندية والإماراتية.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تمضي قدماً في توسيع حضورها على خريطة الملاحة والتجارة البحرية العالمية، عبر استراتيجية متعددة المسارات لا تقتصر على زيادة طاقة موانئها المحلية، وإنما تمتد إلى بناء وتشغيل محطات بحرية خارج الدولة، وتعزيز خطوط الشحن والربط البحري، والاستثمار في ممرات تجارية تمتد من آسيا وشبه القارة الهندية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.