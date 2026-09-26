30 سبتمبر 2026 آخر موعد لإقرارات وسداد ضريبة الشركات لعام 2025

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، ضرورة التزام جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025، بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات، يمكن انجازها على مدار الساعة، عبر منصة "إمارات تاكس" الرقمية للخدمات الضريبية وذلك من خلال خطوات واضحة وسهلة. ويمكن للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مُباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين لأغراض ضريبة الشركات المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.

وأشارت إلى أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، بمن فيهم المؤهلون للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد أي ضريبة شركات مُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تتجاوز تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية لكل شخص خاضع للضريبة وذلك لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية وتجنب الغرامات المترتبة على التأخير أو غيرها من حالات عدم الامتثال الضريبي. كما يتعين على الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مُدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية لضريبة الشركات أو أي مُستندات أخرى يتعين تقديمها. حيث تمكِّن هذه السجلات الهيئة من التحقُّق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.

وأوضحت الهيئة أن عدم قيام الشخص الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالمستندات والسجلَّات المطلوبة، وكافة المعلومات الأخرى التي يُحدِّدها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، يترتب عليه تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة، كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلَّات التي تُمكِّن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.