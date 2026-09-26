مذكرة تفاهم بين غرفة أبوظبي و«فراونهوفر» الألماني لتطوير القدرات الصناعية

أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع معهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم (IPK) في جمهورية ألمانيا، بهدف إنشاء إطار للتعاون في تطوير القدرات الصناعية والابتكار والبحوث التطبيقية، وتعزيز وصول شركات أبوظبي، والمصنعين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى الخبرات والمعارف والتقنيات الصناعية المتقدمة.

ووقع الاتفاقية عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وعن معهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم البروفيسور الدكتور المهندس هولغر كول، مدير المعهد بالإنابة.

وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «يعكس تعاوننا مع معهد فراونهوفر رؤية غرفة أبوظبي لبناء شراكات استراتيجية تربط مجتمع الأعمال في الإمارة بمراكز الخبرة والبحث والتطوير العالمية، وتحول المعرفة المتقدمة إلى قدرات صناعية وتطبيقات عملية تعزز إنتاجية الشركات وتنافسيتها.

وتمثل الخبرة الألمانية في التصنيع والابتكار والبحث التطبيقي قيمة مهمة لمسيرة التطور الصناعي في أبوظبي، بما يسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة، وتطوير الموردين، وتعزيز مرونة سلاسل القيمة المحلية».

وأضاف: «نولي اهتماماً خاصاً بتمكين المصنعين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى المعرفة والخبرات والأدوات التي تساعدها على تحديث عملياتها، ورفع كفاءتها، وتطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

وقال البروفيسور الدكتور المهندس هولغر كول، مدير معهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم بالإنابة: «تؤسس المذكرة لمرحلة جديدة لاستكشاف فرص التعاون مع غرفة أبوظبي وشركات القطاع الخاص في الإمارة، والاستفادة من خبرات معهد فراونهوفر في أنظمة الإنتاج والتكنولوجيا الصناعية والبحث التطبيقي.

ونتطلع إلى تبادل المعرفة، والتعرف بصورة أعمق إلى احتياجات المصنعين في أبوظبي، واستكشاف المجالات التي يمكن أن تسهم فيها الحلول والتقنيات المتقدمة في تعزيز الكفاءة والاستدامة والابتكار الصناعي».

وبموجب مذكرة التفاهم، يستكشف الجانبان فرص تنظيم جلسات متخصصة وورش عمل حضورية وافتراضية لشركات أبوظبي.