750 خبيراً من 70 دولة يشاركون في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2026



ينطلق منتدى مستقبل الصناعات الغذائية في دورته الثامنة يومي 29 و30 سبتمبر في مركز مؤتمرات فندق لو ميريديان دبي، تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة.ويشارك في المنتدى، الذي ينظمه تجمّع الإمارات للغذاء ومجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، أكثر من 750 رئيساً تنفيذياً ومشاركاً من أكثر من 70 دولة يجتمعون لتعزيز الحوار وبناء الشراكات حول مستقبل المنظومات الغذائية، بمشاركة صنّاع القرار من مختلف قطاعات سلسلة القيمة الغذائية في الدولة، بالتزامن مع تعزيزها لركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وتركّز نسخة هذا العام من المنتدى على الشراكات، وتكنولوجيا الغذاء، وابتكارات سلاسل التوريد التي تعزز المرونة الغذائية وترسخ مقومات الأمن الغذائي على المدى البعيد.

الدليل الوطني

وخلال المنتدى، سيعلن «تجمع الإمارات للغذاء»، بالشراكة مع منظمة «GS1»، عن «الدليل الوطني للأغذية»، دعماً لفاعلية توحيد المعايير، وتتبع المنتجات، والتعاون المشترك على مستوى منظومة الغذاء بدولة الإمارات ككل. كذلك، سيشهد المنتدى الإعلان عن مجموعة من المبادرات والشراكات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية وتسهيل الوصول إلى الأسواق في قطاع الغذاء بالدولة. وتشمل هذه المبادرات شراكة بين تجمّع الإمارات للغذاء و«مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، لدعم صغار المنتجين وتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم والوصول إلى أسواق أوسع. وتشهد نسخة هذا العام أيضاً إطلاق برنامج «روّاد المستقبل» (NextGen Founders) بدعم من «نستله» ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» و«مجرى» وتجمّع الإمارات للغذاء، بهدف تمكين رواد الأعمال الناشئين في قطاع الغذاء من خلال برامج التوجيه والتدريب وفرص الوصول إلى الأسواق، بما يدعمهم في إطلاق مشاريعهم وتنميتها وتوسيع نطاق أعمالهم. ويُختتم البرنامج بـ «جائزة بطل التجمّع» التي تحتفي بالأفراد والشركات الذين يسهمون في نمو قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات وتعزيز قدرته التنافسية.

الموارد الطبيعية

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات: «في ضوء النمو السكاني وتطورات التجارة وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية، تُعدّ الإمكانات المحلية القوية وسلاسل التوريد الأكثر ترابطاً عاملاً محورياً في تعزيز المرونة الوطنية والمساهمة في تحقيق الازدهار واستدامته. وتعكس المبادرات التي تم الإعلان عنها في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2026؛ بدءاً من البنية التحتية الرقمية وأدوات تتّبع المنتجات الغذائية وصولاً إلى الشراكات التي تدعم رواد الأعمال، التزام الإمارات ببناء نظام غذائي أكثر إنتاجية ومرونة وجاهزية للمستقبل».

وعلى مدار يومين، سيتضمّن البرنامج جلسات وزارية، وحلقات نقاش فنية، وحوارات بين الرؤساء التنفيذيين، واجتماعات لأصحاب المصلحة، مُخصّصة كلّها لتحويل الحوار إلى تعاون ونتائج ملموسة، ما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً موثوقاً به في النظام الغذائي العالمي.