فلاي دبي أول ناقلة وطنية توفر رحلات دولية إلى بوكارا في نيبال

دشنت فلاي دبي رحلاتها اليومية المنتظمة إلى مدينة بوكارا في نيبال لتكون بذلك أول ناقلة وطنية تشغل رحلات دولية إلى هذه المدينة الوجهة الثانية لفلاي دبي في نيبال بعد العاصمة كاتماندو.

وهبطت رحلة الناقلة الافتتاحية التي انطلقت من المبنى رقم 3 بمطار دبي في مطار بوكارا، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية لتؤسس بذلك أول رابط جوي مباشر يربط بين دبي وغرب نيبال.

وتُمثّل بوكارا الوجهة الثانية لـفلاي دبي في نيبال إلى جانب كاتماندو وتوفر للمسافرين وصولاً مريحاً وسلساً إلى عاصمة سياحة المغامرات في البلاد والبوابة الرئيسية لسلسلة جبال أنابورنا. وبذلك ترفع الناقلة رحلاتها الأسبوعية إلى نيبال لتصل إلى 35 رحلة، مكملةً بذلك رحلاتها الأربع اليومية إلى كاتماندو، ومعززةً قدراتها في نقل الركاب والشحن.

مركز للسفر

ونقلت فلاي دبي أكثر من 4.5 ملايين مسافر من وإلى كاتماندو منذ 2009، حيث شكلت حركة الربط (الترانزيت) مع شبكة فلاي دبي وطيران الإمارات عبر مركز الطيران في دبي 65% من إجمالي حركة المسافرين. ويعكس التوسع نحو بوكارا التزام فلاي دبي بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة برحلات جوية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للسفر والتجارة والسياحة.

مع بدء الرحلات إلى بوخارا، عززت فلاي دبي مكانتها باعتبارها الناقلة التي تتمتع بأوسع شبكة وجهات بين دبي وجنوب آسيا، حيث تُسيّر رحلاتها إلى 20 وجهة في كل من أفغانستان وبنغلاديش والهند والمالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا، بواقع أكثر من 380 رحلة أسبوعياً إلى المنطقة.

ربط مباشر

وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «طالما كانت نيبال وجهة محورية ضمن شبكة فلاي دبي. ومنذ إطلاق عملياتنا إلى كاتماندو قبل 17 عاماً، كان هدفنا توفير ربط مباشر وسهل بين دولة الإمارات ونيبال. ومع إطلاق رحلاتنا اليومية إلى بوكارا، فإننا نعزز هذا الالتزام من خلال توفير رحلات مباشرة وسلسة للمسافرين إلى عاصمة السياحة في البلاد، وإتاحة بوابة وصول إلى واحدة من أكثر الوجهات شعبية في جنوب آسيا لعشاق الترفيه والمغامرات».

وأضاف سريدهاران: «سيلبي توسعنا نحو بوكارا الطلب المتزايد على خيارات سفر مباشرة ومريحة إلى غرب نيبال. ومن خلال توفير رحلات مباشرة تغني المسافرين عن عناء التنقلات المتعددة أو الرحلات البرية الطويلة، فإننا نجعل تجربة السفر أكثر بساطة وراحة وسهولة لعملائنا. ونتوجه بالشكر للسلطات المحلية على حفاوة الاستقبال، ونتطلع للترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا ليتسنى لهم الاستمتاع بمقصورات فلاي دبي العصرية، وخدمات الضيافة المتميزة، وخيارات متنوعة من المأكولات والترفيه».

وستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات والتي توفر للمسافرين من وإلى بوكارا السفر إلى أكثر من 140 وجهة عبر آسيا وأوروبا والأمريكتين مروراً بدبي، مع مزايا حجز تذكرة واحدة وإنجاز إجراءات الأمتعة حتى الوجهة النهائية. وتشمل أبرز وجهات الربط من نيبال عبر شبكة فلاي دبي بوخارست، والدمام، وجدة، ومسقط، والرياض؛ في حين تعد كل من لارنكا، ولشبونة، ولندن، ونيويورك، وفيينا أهم الأسواق الرئيسية المغذية للرحلات ضمن شبكة طيران الإمارات.