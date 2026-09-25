مجموعة الإمارات تستقطب الكفاءات الوطنية خلال معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2026»



أعلنت مجموعة الإمارات عن مشاركتها مجدداً في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، والذي ستقام دورته الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري. ويقع جناح المجموعة، الممتد على مساحة 300 متر مربع، في قاعة زعبيل 3، الجناح Z3-1. وتعكس مشاركة المجموعة المتكررة في المعرض التزامها باستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها للمساهمة بفعالية في المرحلة المقبلة من النمو.

ويتيح المعرض للمواطنين الإماراتيين، بدءاً من الطلبة والخريجين، مروراً بأصحاب الخبرات المهنية في بداية مسيرتهم، ووصولاً إلى الكفاءات من ذوي الخبرة الراغبين في الانتقال إلى مرحلة مهنية جديدة، فرصة استكشاف مجموعة واسعة من الوظائف وبرامج التطوير، تشمل برنامج تدريب الطيارين المواطنين، برنامج رخصة مهندسي صيانة الطائرات، برنامج المنح الدراسية للمواطنين، برنامج «خطوتي» لخريجي المدارس الثانوية، أطقم الضيافة الجوية، برنامج الخريجين، برنامج المحطات الخارجية، فرص لأصحاب الخبرات المهنية، برامج التدريب العملي، وتتوفر هذه الفرص في كل من طيران الإمارات ودناتا، وتشمل مسارات مهنية في عمليات الطيران والهندسة وخدمات المطارات والشحن والتكنولوجيا والبيانات والعمليات التجارية وتجربة العملاء، إلى جانب مختلف الوظائف المؤسسية.

ومع استمرار نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات، بما في ذلك تطوير مطار آل مكتوم الدولي والتوسع المتواصل في أعمال طيران الإمارات ودناتا، تتسع الخيارات المهنية أمام الكفاءات الإماراتية الشابة، لتشمل مجالات ومسارات جديدة تتجاوز الوظائف التي ارتبطت تقليدياً بقطاع الطيران.

وقال يوسف بن لاحج، نائب رئيس للتوطين والعلاقات الحكومية في مجموعة الإمارات: «يمثل التوطين في مجموعة الإمارات التزاماً بإتاحة الفرص أمام المواطنين الإماراتيين لبناء مسيرات مهنية واعدة، والإسهام في نجاح مؤسسة تربط دبي ودولة الإمارات بالعالم، والمشاركة في دعم مسيرة نمو الدولة وطموحاتها المستقبلية، حيث تتبنى المجموعة نهجاً طويل الأمد في استقطاب الكفاءات الإماراتية، إذ نبدأ بالتواصل معها قبل مرحلة التقدم للوظائف بوقت طويل، من خلال معارض التوظيف والزيارات المدرسية والأيام المفتوحة». وأضاف: «من شأن هذه المبادرات أن تساعد الطلبة الذين يستكشفون خياراتهم المهنية، والخريجين المستعدين لدخول سوق العمل، وأصحاب الخبرات الباحثين عن فرص جديدة، على التعرف إلى تنوع المسارات المهنية المتاحة في مختلف مجالات عمل المجموعة، إذ نحرص على أن يحظى المواطنون الإماراتيون بالدعم منذ اللحظة الأولى لانضمامهم إلينا وعلى امتداد مسيرتهم المهنية. ويسعدنا العودة للمشاركة في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، ونتطلع إلى نسخة ناجحة جديدة من المعرض».

وتواصل مجموعة الإمارات توفير بيئة تساعد الكفاءات الإماراتية على التطور والنجاح، من خلال الجمع بين الفرص المهنية الهادفة والتدريب المستمر والدعم اللازم، بما يتيح لهم تولي مسؤوليات أكبر وبناء مسيرات مهنية ناجحة ومستدامة. كما توفر المجموعة للمواطنين فرصاً لتطوير مهارات وخبرات عالمية من خلال خوض تحديات جديدة، والعمل إلى جانب زملاء من أصحاب الخبرات، والاستفادة من برامج تدريبية عالمية المستوى.