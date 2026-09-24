تقرير: 53 مليار يورو تكلفة ارتفاع أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي

كشف تقرير صادر عن منظمة النقل والبيئة Transport & Environment (T&E) عن أن ارتفاع أسعار وقود السيارات، بفعل التوترات الجيوسياسية، كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو، بزيادة يومية قدرها 270 مليون يورو في تكاليف قطاع النقل.

وشكل الديزل، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأوروبي بنسبة 43%، نحو 40 مليار يورو من إجمالي هذه الزيادة.

وأوضح التقرير أن النقل البري استهلك 77% من الديزل في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، ما أضاف 142 يورو إلى تكلفة تشغيل سيارة الديزل المتوسطة مقارنة بالعام الماضي.

وعزت المنظمة ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار النفط الخام، واضطرابات إمدادات الشرق الأوسط، وانخفاض المعروض العالمي نتيجة الهجمات التي استهدفت مصافي التكرير الروسية.