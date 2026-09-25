«إن إس لوتاه موتورز» تفتتح أول صالة عرض لدراجات «سوو» خارج الصين

افتتحت «إن إس لوتاه موتورز» رسمياً أول صالة عرض دولية لعلامة سوو (SOUO) في دبي، لتكون أول صالة للعلامة خارج الصين.

ويعكس اختيار دبي لافتتاح أول صالة عرض دولية لـ«سوو» الأهمية المتنامية لدولة الإمارات مركزاً للعلامات التجارية العالمية وحلول التنقل المتقدمة. وتسعى إن إس لوتاه موتورز، الموزع الحصري لدراجات «سوو» في دولة الإمارات، إلى بناء حضور طويل الأمد للعلامة في السوق المحلية، وتأسيس مجتمع من ملاك وعشاق الدراجات، تمهيداً للتوسع في أسواق المنطقة.

وشهد حفل الكشف عن دراجات سوو S2000، بأول محرك دراجة نارية في العالم بسعة 2000 سي سي، بتصميم أفقي من ثماني أسطوانات Flat-8.

حضر الافتتاح نخبة من رجال الأعمال إلى جانب فريق رفيع المستوى من إدارة سوو في الصين، برئاسة فيكتور تشاو، الرئيس التنفيذي، وبمشاركة عدد من كبار مسؤولي الشركة مثل مايلز ليو، المدير المسؤول عن الأسواق الخارجية؛ وبيني تشو، مدير تطوير الأعمال الدولية؛ وأوى موزر، كبير المهندسين الفنيين؛ وروزى تشن، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي.