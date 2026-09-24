الإمارات والأرجنتين تطلقان مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين بياناً مشتركاً بشأن التجارة والاستثمار، وإطلاق مفاوضات تجارية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ومعالي بابلو كيرنو، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، اليوم في مدينة نيويورك.

وأشاد الوزيران بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين جمهورية الأرجنتين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدا التزامهما بمواصلة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي هذا السياق، أكدا أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الساريتين بين البلدين تشكلان ركيزتين أساسيتين لهذا التعاون، لما توفرانه من إطار مستقر وواضح وقوي يعزز تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وكخطوة إضافية في هذا الاتجاه، أعلن الوزيران إطلاق مفاوضات تجارية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة "CEPA" بين الإمارات والأرجنتين، مع التطلع إلى تسريع وتيرة المفاوضات وإبرام اتفاقية طموحة تسهم في توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق للسلع والخدمات ذات الاهتمام المشترك.

ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز أوجه التكامل بين التجارة والاستثمار في اقتصادَي البلدين، بما يدعم استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات إستراتيجية تشمل التعدين والمعادن، والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصناعات الدوائية، والطاقة، والأعمال الزراعية، والطيران والفضاء، والسياحة، والبنية التحتية، والعقارات، والتطوير الحضري.

وفي هذا الإطار، أشاد الوزيران بالشراكة الإستراتيجية بين "YPF - شركة الطاقة الوطنية في الأرجنتين" و"XRG - الذراع الدولية للاستثمارات في قطاع الطاقة التابعة لمجموعة أدنوك الإماراتية" باعتبارها نموذجاً للاستثمارات المؤثرة التي يسعى البلدان إلى تعزيزها. وتندرج هذه الشراكة ضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين Argentina LNG، والذي يُتوقع أن يستقطب استثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 51 مليار دولار أمريكي خلال مراحل تطويره كما تضع المبادرة خارطة طريق لتطوير مشروع للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 12 مليون طن سنوياً، مع إمكانية التوسع مستقبلاً.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تقديرهما لمخرجات هذا اللقاء، وأكدا التزامهما بمواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية خلال المرحلة المقبلة.