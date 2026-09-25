300 من قادة القطاع يشاركون في أسبوع أبوظبي المالي

يستضيف أبوظبي العالمي «ADGM»، أعمال الدورة الخامسة من أسبوع أبوظبي المالي خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل ما يعكس تنامي حجم ومكانة المجتمع العالمي الذي يجمعه الحدث المالي الرائد.

وتأكدت حتى الآن مشاركة أكثر من 300 من قادة القطاع المالي العالمي، يمثلون مؤسسات تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 61 تريليون دولار، ما يؤهل دورة هذا العام لتجاوز الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 62 تريليون دولار.

وتحت شعار «مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات»، يشهد أسبوع أبوظبي المالي 2026 توسعاً في برنامجه من 60 فعالية عبر ست منصات في عام 2025 إلى 75 فعالية تُنظم عبر ثماني منصات.

ويتضمن برنامج الحدث إطلاق 10 فعاليات ومنصات جديدة، من بينها قمة أبوظبي للعقارات، ومنصة القيادة العالمية لصناديق التحوط بالتعاون مع جمعية إدارة الاستثمارات البديلة، ومنتدى التمويل والابتكار في قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع المجلس الأطلسي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM»، إن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لرؤوس الأموال، مدعومةً بالنمو والزخم المستمر لأسبوع أبوظبي المالي واتساع طموحاته، وفي دورة هذا العام، نجمع طيفاً أوسع من المستثمرين العالميين والمؤسسات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين ورواد الأعمال، ضمن برنامج موسّع يواكب التحولات في توجهات رؤوس الأموال والفرص الجديدة في الأسواق.

وأضاف معاليه: «مع ذلك، فإن حجم الحدث وحده ليس مقياساً لنجاحه، فقوته الحقيقية تكمن في الشراكات التي يسهم في بنائها، ومع تزايد ترابط الأسواق وتعقّد العوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية، يوفر أسبوع أبوظبي المالي منصة لمجتمع القطاع المالي العالمي لبناء العلاقات وتبادل الرؤى».