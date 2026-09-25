15 رائدة أعمال صينية يختتمن جولة في الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي

اختتم وفد يضم 15 من رائدات الأعمال الصينيات جولة رسمية استمرت أسبوعين في دولة الإمارات، نظمها الاتحاد النسائي العام وسفارة الدولة في بكين، ضمن أعمال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي-الصيني، وبمشاركة ممثلات لشركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية مجتمعة نحو 4.85 مليارات يوان صيني.

وجاءت الجولة على هامش مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية والصينية، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة الإماراتية 2026، وشكل منصة لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة والشراكات بين سيدات الأعمال في البلدين، وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن الزيارة عكست عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين، مشيرة إلى أن الجولة هدفت إلى بناء أطر تعاون مستدامة.