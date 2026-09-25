منتدى الشارقة للاستثمار يجمع 10 آلاف مشارك من 60 دولة

يجمع «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، الذي يقام يومي 14 و15 أكتوبر المقبل، أكثر من 10 آلاف مشارك من 60 دولة، ضمن برنامج يضم أكثر من 140 فعالية، من بينها 80 اجتماع أعمال، لمناقشة أثر التحولات في التجارة والتكنولوجيا وحركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد على الاقتصاد العالمي، وبحث كيفية استجابة الاقتصادات والمستثمرين لها، وتحويل متغيراتها إلى مسارات جديدة للاستثمار والتوسع وبناء الشراكات انطلاقاً من الشارقة.

وينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الدورة التاسعة من المنتدى، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً، فيما تتيح أكثر من 20 جهة عارضة للمشاركين فرصة التعرف إلى الخدمات والقدرات الداعمة للاستثمار وتوسّع الأعمال، ويتضمن برنامج المنتدى، أكثر من 140 فعالية، تتنوع بين الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية وورش العمل، وتبحث الاتجاهات الاقتصادية والسياسات والتجارب المؤثرة في مستقبل الاستثمار والأعمال.