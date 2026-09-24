«هوتباك» تفتتح مركز المبيعات الـ22 في بني ياس بأبوظبي

وسّعت شركة «هوتباك»، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة، حضورها في دولة الإمارات بافتتاح مركز المبيعات الـ22 التابع لها في منطقة بني ياس بأبوظبي، ليصبح المركز خامس صالات عرض الشركة في الإمارة.

ويتيح المركز الجديد لشركات التجزئة والضيافة والمطاعم وخدمات تقديم الطعام، إلى جانب المستهلكين الأفراد، الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات «هوتباك» وحلول التعبئة والتغليف، بما يعزز شبكة الشركة للتواصل المباشر مع العملاء في السوق المحلية.

وقال عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـ«هوتباك»، إن افتتاح المركز يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس توجهها لتوسيع حضورها في قطاع التجزئة والوصول إلى المزيد من العملاء والشركات في أبوظبي.

وأضاف أن الشركة، التي تطورت بالتوازي مع مسيرة دولة الإمارات على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تستفيد من بيئة الأعمال التي تدعم ريادة الأعمال والنمو الصناعي والتوسع المستدام، مشيراً إلى أن السياسات المرتبطة بالاستدامة والطلب المحلي توفر فرصاً لمواصلة الاستثمار والابتكار.

من جانبه، أوضح زين الدين بي بي، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة والمدير التنفيذي في «هوتباك»، أن المركز يوفر منتجات متنوعة تشمل عبوات تغليف المواد الغذائية، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والأكياس، والأغشية، والحاويات، وغيرها من الحلول الموجهة لقطاعات الأغذية والتجزئة والاستخدامات اليومية.

وأشار إلى أن 96% من محفظة «هوتباك» تتكون من منتجات مستدامة، ما يتيح للعملاء خيارات واسعة من حلول التعبئة والتغليف القابلة لإعادة التدوير والصديقة للبيئة.

وقال أنور بي بي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمدير التنفيذي في الشركة، إن مركز بني ياس يستقبل الأفراد والشركات، مع إمكانية الاطلاع على المنتجات وطلب المشتريات بالجملة عبر متجر الشركة الإلكتروني في الإمارات أو من خلال فريق خدمة العملاء.

وتأسست «هوتباك» في دبي عام 1995، وتمتلك حالياً 25 منشأة تصنيع حول العالم، منها 13 في الإمارات، فيما تدير عمليات في 17 دولة وتصدر منتجاتها إلى 107 دول. وتضم محفظتها أكثر من 4500 منتج من حلول التعبئة والتغليف المصنوعة من الورق والألمنيوم والبلاستيك والمواد القابلة للتحلل الحيوي وغيرها.