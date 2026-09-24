«مِراس» ترسي عقداً بمليار درهم لتنفيذ المرحلة الـ7 بمشروع «ند الشبا جاردنز»



أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد بقيمة تقارب مليار درهم على شركة «جي سي سي للمقاولات» لإنشاء 272 فيلا ومنزل تاون هاوس جديدة ضمن المرحلة السابعة من التوسعة المستمرة لمجمع «ند الشبا جاردنز» السكني.

يتضمن العقد إنشاء 130 فيلا مكونة من 4 إلى 7 غرف نوم، و142 منزل تاون هاوس مكونة من 3 غرف نوم إلى جانب استراحات لأحواض السباحة مع كافة المرافق الأساسية وأعمال البنية التحتية ذات الصلة.

وبدأت الأعمال الإنشائية فعلياً في الموقع ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 2028.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «تأتي هذه المرحلة لتعزز الثقة المتنامية في سوق دبي العقاري، وتؤكد مجدداً مكانة المدينة وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.. ومع توسع هذا المشروع، تواصل «مِراس» التزامها بتوفير منازل عصرية يسهل الوصول إليها وتحقق قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين».

وقال بيبين شاندران، الرئيس التنفيذي لشركة «جي سي سي للمقاولات»: نعتز بشراكتنا مع «مِراس» في إنجاز المرحلة السابعة من مشروع «ند الشبا جاردنز»، ونؤكد التزامنا بتنفيذ أعمال هذا العقد وفق أعلى المعايير العالمية من خلال الدقة، وتوظيف أفضل الخبرات الفنية، والاهتمام التام بالتفاصيل. ويؤكد هذا التعاون تركيزنا المشترك على التميز والموثوقية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ويضم مشروع «ند الشبا جاردنز» مجموعة واسعة من المرافق المجتمعية للترفيه والاسترخاء وتعزيز اللياقة البدنية، بما في ذلك مسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مناطق لعب للأطفال، ومرافق رياضية متعددة الاستخدامات، وأحواض سباحة، ومساحات مخصصة لممارسة اليوغا.

ويتيح «ند الشبا جاردنز مول» للسكان سهولة الوصول إلى خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم.