تباين أداء المؤشرات اليابانية ونيكاي يواصل ​مكاسبه لـ 4 جلسات



تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات، الخميس، وارتفع المؤشر نيكاي عند ​الإغلاق في أسبوع قصير بسبب عطلة، ليواصل بذلك ​سلسلة مكاسبه الممتدة لأربع جلسات مع قفزة في أسهم الشركات المتعلقة بوحدات المعالجة المركزية، بعد أن كشفت شركة «ميتا» عن جهازها الذكي «ميتا تشارم»، ما أدى إلى زيادة توقعات الطلب على مكونات الكمبيوتر.

وتقدم نيكاي 0.76 % ليصل ⁠إلى 65513.99 نقطة، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بدد مكاسب مبكرة ليغلق منخفضاً 0.39 %عند 4075.3 نقطة.

وظلت الأسواق مغلقة حتى الأربعاء بسبب عطلات رسمية.

وقفز سهم إبيدين ‌المصنعة لمكونات وحدات المعالجة المركزية 14.57 % بعد أن كشف مارك زكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، عن جهاز «ميتا تشارم» المصمم ‌لاستخدام «ميوز»، وهو أداة مساعدة جديدة بالذكاء الاصطناعي.

وقال ‌كازواكي شيمادا، كبير محللي استراتيجيات السوق في إيواي كوزمو سكيوريتيز، ‌إن الإعلان رفع أسهم الشركات الأخرى ذات الصلة بوحدات المعالجة المركزية.

وقال ⁠شيمادا: «في الجلسات القليلة الماضية تميل الأسهم المتعلقة بالرقائق إلى الصمود أمام ارتفاع العوائد».

وقفزت أيضاً أسهم سوسيونكست وميكو إلكترونيكس وأوشيو ​بأكثر من 10 % لتسجل أكبر ​المكاسب في السوق الرئيسية لبورصة ⁠طوكيو.

وزاد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.15 %، ما قدم أكبر دفعة للمؤشر نيكاي، وصعد سهم طوكيو إلكترون ​المصنعة لمعدات الرقائق ⁠1.54 %.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ⁠إلى 3.075 %، الخميس، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1996، وذلك عقب موجة بيع مكثفة لسندات الخزانة الأمريكية، وقيمت السوق أيضاً تأثير مخاوف التضخم بعد أن هبط الين مقابل الدولار خلال الليل،

وانخفضت أسهم البنوك، ما أثر ‌سلباً على المؤشر توبكس.

ونزل سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب 1.3 %، وسوميتومو ​ميتسوي 2.21 %، وميزوهو 2.53 %.

ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو ارتفع 43 %، وانخفض 53 %، ولم يطرأ تغير يذكر على ​2 %.