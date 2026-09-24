«مالية عجمان» تستطلع آراء المتعاملين لتحسين جودة الخدمات



عقدت دائرة المالية في عجمان لقاء المتعاملين، بهدف استعراض التحسينات التي نفذتها على خدمتي «الاستفسارات والاستشارات المالية» و«طلب صلاحيات المستخدم للأنظمة والتطبيقات»، والوقوف على تجربة المتعاملين؛ لاستكشاف فرص جديدة للارتقاء بالخدمات، وتعزيز كفاءتها بما يدعم توجهات حكومة عجمان نحو تصفير البيروقراطية.

وخلال اللقاء استعرضت الدائرة رحلة الخدمتين قبل وبعد التحسين، وأبرز التغييرات التي تم تنفيذها، وانعكاساتها على سهولة الإجراءات وتجربة المتعامل، إلى جانب مناقشة فرص التطوير المستقبلية، كما أتاحت الجلسة المجال أمام المتعاملين لمشاركة تجاربهم، وتحديد التحديات والاحتياجات، وطرح المقترحات التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات.

وأكدت الدائرة أن مخرجات اللقاء ستشكل مدخلاً مهماً في مسار التحسين المستمر، من خلال تحليل آراء المتعاملين وتقييم المقترحات المطروحة، وفق قابليتها للتطبيق وأثرها المتوقع، تمهيداً لتحويل المقترحات ذات الأولوية إلى إجراءات وخطط تحسين واضحة، تضمن تحقيق أثر ملموس على جودة الخدمات المقدمة.

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «نؤمن بأن أفضل الخدمات الحكومية هي التي تُبنى من واقع تجربة المتعامل، ومن هذا المنطلق نواصل مراجعة خدماتنا وتبسيط إجراءاتها، والاستفادة من آراء المتعاملين في تحديد فرص التحسين، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية والرقمية وجودة تجربتها. ويمثل لقاء المتعاملين منصة مهمة للاستماع المباشر إلى المتعاملين، والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويدعم جهودنا في تطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية في العمل الحكومي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة، تلبّي احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم».

ويجسد عقد اللقاء نهج الدائرة في إشراك المتعاملين بوصفهم شركاء أساسيين في تطوير الخدمات، والاستفادة من آرائهم وتجاربهم لتحسين جودتها وتعزيز كفاءتها، بما يستجيب لمتطلباتهم، ويواكب تطلعاتهم.