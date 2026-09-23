الملكية الهولندية تستعد لاستئناف رحلات دبي مع بدء الموسم الشتوي

تستعد الخطوط الجوية الملكية الهولندية «KLM» لاستئناف رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء جدول رحلاتها الشتوي، بعد تعليق الخدمة منذ فبراير الماضي على خلفية التطورات الأمنية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة، في تحديث رسمي لحالة الرحلات، أن تعليق الرحلات من وإلى دبي سيستمر حتى السبت 24 أكتوبر، ما يمهد لاستئناف الخدمة مع انطلاق الموسم الشتوي في اليوم التالي، على أن يستمر الجدول الشتوي حتى 27 مارس 2027.

وتأتي عودة دبي إلى جدول «KLM» الشتوي في وقت تعمل فيه شركات الطيران العالمية على إعادة بناء شبكاتها التشغيلية في المنطقة بصورة تدريجية، مع استمرار تقييم تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على سلامة واستقرار حركة الطيران. وكانت «KLM» قد علقت رحلاتها إلى عدد من وجهات الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير، قبل أن تبدأ لاحقاً في تحديث خطط التشغيل وفقاً لتطورات الوضع.

وتعتزم «KLM» خلال موسم الشتاء تشغيل رحلات إلى 164 وجهة في 64 دولة، منها 93 وجهة أوروبية و71 وجهة خارج القارة، مع زيادة السعة على عدد من المسارات وإعادة بعض الوجهات إلى جدولها الشتوي. وقالت ماريان رينتل، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ«KLM»، إن الشركة تعمل على توفير خيارات سفر أوسع، مع التركيز على الخدمة الشخصية وراحة المسافرين وتجديد أسطولها.

ويظل التنفيذ الفعلي لعودة الرحلات إلى دبي مرتبطاً بالتقييمات التشغيلية والأمنية للشركة، إذ تشير «KLM» في تحديثاتها الرسمية إلى أنها تراجع الوضع بصورة مستمرة وتعدل عملياتها وفقاً للتطورات، بما يضمن سلامة الرحلات واستقرار الخدمة.

ويمثل استئناف رحلات «KLM» إلى دبي، حال تنفيذه وفق الجدول المعلن، عودة مهمة للربط الجوي بين الإمارة وهولندا، ويعزز خيارات السفر بين دبي وشبكة الوجهات الأوروبية والدولية التي تخدمها الناقلة عبر مطار أمستردام سخيبول.