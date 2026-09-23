شراكة لإدارة الأصول الرقمية في «أبوظبي العالمي»

أعلنت «فيرتكس القابضة»، المجموعة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وشركة «إيكانا تكنولوجيز» (Iqana Technologies)، المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية الكمية، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة لإدارة الاستثمارات في الأصول الرقمية ضمن سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، في خطوة تستهدف توفير استراتيجيات استثمار رقمية بمستوى مؤسسي للمكاتب العائلية والمستثمرين المحترفين ومديري الأصول في المنطقة.

وتخضع الشراكة المقترحة لاستكمال الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات والتراخيص التنظيمية اللازمة في سوق أبوظبي العالمي، فيما يعتزم الطرفان تطوير نموذج لإدارة الأصول الرقمية يعتمد على استراتيجيات استثمار منهجية وأطر متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وتأتي الخطوة في وقت يواصل فيه سوق أبوظبي العالمي توسيع منظومته المنظمة للأصول الرقمية، إذ يتيح الإطار التنظيمي في السوق أنشطة تشمل إدارة الأصول الرقمية، والوساطة والحفظ، وصناديق الأصول الرقمية والمشتقات المرتبطة بها، مع اشتراط حصول الجهات التي تمارس الأنشطة المالية المنظمة على تصريح من سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA».

كما شهدت منظومة «أبوظبي العالمي» نمواً لافتاً خلال النصف الأول من 2026، مع ارتفاع الأصول المدارة بنسبة 54% على أساس سنوي، وزيادة عدد مديري الصناديق والأصول إلى 190 مديراً، فيما بلغ عدد الصناديق المدارة من السوق 276 صندوقاً.

وبموجب مذكرة التفاهم، تستهدف «فيرتكس» و«إيكانا» إتاحة استراتيجيات أصول رقمية منهجية للمستثمرين في المنطقة، مع التركيز على الحوكمة وحماية أصول العملاء والشفافية التشغيلية. وتقوم الشراكة المقترحة على نموذج لا يحتفظ فيه الطرفان بأصول العملاء، بحيث تبقى الأصول في حسابات العملاء، فيما تقتصر صلاحيات «إيكانا» على تنفيذ استراتيجيات التداول وفق التفويضات الممنوحة لها.

وقال عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «فيرتكس القابضة»، إن الشراكة تمثل دخول المجموعة إلى قطاع الأصول الرقمية ضمن نموذج يضع الحوكمة والشفافية وحماية المستثمر في صدارة أولوياته، مشيراً إلى أن تأسيس المشروع في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب مدير أصول خاضع للتنظيم، يوفر إطاراً مناسباً لتطوير هذا النشاط.

من جانبها، توفر «إيكانا» التكنولوجيا والاستراتيجيات الكمية المنهجية وإطار إدارة المخاطر للشراكة، مستفيدة من خبرتها في إدارة الأصول الرقمية وفق نموذج يركز على عدم حيازة أصول العملاء.

وتأتي الشراكة المقترحة بالتزامن مع تعزيز «فيرتكس» نموذجها الاستثماري القائم على الحوكمة وإدارة المخاطر، إذ تدير المجموعة محفظة تتجاوز قيمتها 1.6 مليار درهم موزعة على قطاعات تشمل العقارات وإدارة المرافق والتدقيق والاستثمارات والأغذية والمشروبات.

أما «إيكانا»، التي تتخذ من برشلونة مقراً لها، فتعمل في مجال إدارة الأصول الرقمية الكمية وتطور استراتيجيات استثمار منهجية قائمة على التكنولوجيا والبيانات، مع التركيز على إدارة المخاطر والحوكمة.

وتعكس الخطوة توسعاً في قاعدة الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، الذي عزز خلال السنوات الأخيرة موقعه مركزاً إقليمياً للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، مستفيداً من إطار تنظيمي يشمل الأصول الافتراضية والأوراق المالية الرقمية والصناديق والمشتقات المرتبطة بالأصول الرقمية. كما يتيح السوق إطاراً مخصصاً لإدارة الاستثمار الرقمية، مع متطلبات ترخيص ورقابة تتناسب مع طبيعة الأنشطة والمخاطر المرتبطة بها.

ومن المقرر أن يعمل الطرفان خلال المرحلة المقبلة على استكمال هيكل الشراكة وتحديد نطاق المنتجات والخدمات، على أن تظل مباشرة الأنشطة الاستثمارية المنظمة في سوق أبوظبي العالمي مشروطة بالحصول على الموافقات والتراخيص التنظيمية المطلوبة.