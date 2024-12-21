«ملتي بانك» تحصد 3 جوائز في معرض المتداولين بهونغ كونغ

حظيت مجموعة «ملتي بانك» بتكريم بارز في معرض المتداولين هونغ كونغ 2024، نظير إسهاماتها في القطاع، حيث حصدت ثلاث جوائز وهي جائزة «أفضل برنامج شراكة عالمي في مجال الفوركس 2024»، وجائزة «أفضل وسيط فوركس في الفلبين»، وجائزة «أفضل وسيط فوركس للعام».

ويعتبر معرض المتداولين بهونغ كونغ أحد أبرز المعارض المالية في آسيا، ويوفر منصّة تجمع آلاف المتداولين والمستثمرين والخبراء الماليين من مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات والاستراتيجيات في الأسواق المالية العالمية.

ويجسد تكريم مجموعة «ملتي بانك» خلال هذا المعرض دورها الرائد في تقديم خدمات مالية مبتكرة والتزامها المستمر بالتميز.

ويؤكد حصول مجموعة «ملتي بانك» على جائزة «أفضل برنامج شراكة عالمي في مجال الفوركس 2024» ريادتها في بناء شراكات راسخة عبر تقديم أدوات وحوافز متميزة لتحقيق النجاح في القطاع.

فيما تعزز جائزتا «أفضل وسيط فوركس في الفلبين» و«أفضل وسيط فوركس للعام» تفوق المجموعة في تقديم خدمات رائدة في مختلف الأسواق.

وقال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة: يشرفنا الحصول على هذه الجوائز في معرض المتداولين بهونغ كونغ 2024، والتي تعكس حرصنا على توفير تجربة عملاء استثنائيّة وإحداث نقلة نوعية في القطاع المالي. ونسعى في المجموعة دائماً لتقديم خدمات مبتكرة وموثوقة على أعلى مستوى.

وتمتلك المجموعة محفظة متنوعة من المنتجات تتجاوز 20000 منتج مالي، بما في ذلك الفوركس والمعادن والسلع والأسهم والمؤشرات والأصول الرقمية، ما يتيح للعملاء تنوعاً في خيارات وحلول التداول

. فيما تسهم منصاتها المبتكرة للتداول وسيولتها العالية، إلى جانب حصولها على الترخيص من عدة هيئات رقابية مالية عالميّة، في ضمان تجربة تداول موثوقة وسلسة وآمنة كلياً.

وقد تأسست المجموعة في عام 2005، وتخدم قاعدة عملاء تزيد على مليون عميل في أكثر من 100 دولة، فيما يتجاوز حجم التداول اليومي 18.1 مليار دولار.

وبفضل مكاتبها المنتشرة في أهم المراكز المالية العالمية، حصدت المجموعة أكثر من 70 جائزة مالية، ما رسخ مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات المالية.