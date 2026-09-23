ارتفاع المؤشرات الأوروبية بفضل تراجع أسعار النفط



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، إذ ساهم انخفاض أسعار ‌النفط ​في دعم الثقة، في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات مهمة عن النشاط الاقتصادي في وقت لاحق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % ليصل إلى 645.04 نقطة ⁠بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. كما سجلت معظم البورصات الرئيسية بالقارة ارتفاعاً في التداولات.

ويترقب المستثمرون صدور الاستطلاع الأولي لمؤشر ‌مديري المشتريات لشهر سبتمبر من شركة ستاندرد اند بورز جلوبال لمنطقة اليورو، والذي ‌قد يوفر مؤشرات جديدة حول مدى ‌متانة الاقتصاد في المنطقة.

وتصدرت أسهم قطاعي الفضاء ‌والدفاع مكاسب القطاعات، ‌وجاءت كل من ساب وإكسوسنس من بين أفضل الشركات أداء.

وواصلت ​أسعار النفط ‌انخفاضها مع ​تقييم المستثمرين لاحتمالات تزايد ⁠الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب رئيسي. ومع ذلك، ​ارتفعت ⁠أسهم قطاع ⁠الطاقة 0.8 %.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة (كيه.دبليو.إس) 6.1 % بعد أن انخفض صافي ⁠المبيعات السنوية لشركة إنتاج البذور الألمانية 3 % إلى 1.63 مليار يورو (1.86 مليار دولار)، وهو ما يقل عن تقديرات قاعدة البيانات (آي.بي.إي.إس) البالغة 1.68 مليار يورو، متأثرة بانخفاض المساحات ‌المزروعة ببنجر السكر والذرة.

وتراجعت أسهم شركة (أدين) بنحو 2 % بعد أن ​عينت شركة معالجة المدفوعات الهولندية نيكلاس نيجلين من شركة كلارنا مديراً مالياً جديداً لها اعتباراً من أول فبراير 2027.