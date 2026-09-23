مذكرة تفاهم استراتيجية بين روتانا ومجموعة دناتا للسفريات



وقعت روتانا، الشركة المتخصصة في إدارة الفنادق، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة دناتا للسفريات؛ بهدف توسيع نطاق الوصول إلى محفظة روتانا من خلال العلامات التجارية وقنوات الشركاء التابعة لمجموعة دناتا للسفريات، والتي تغطي قطاعات السفر الترفيهي، والجملة، وسفر الشركات والمجموعات.

وتأتي مذكرة التفاهم امتداداً لعلاقة تجارية متينة تجمع الجانبين منذ سنوات، وتعززها منظومة الربط الديناميكي المباشر التي تم إنشاؤها أخيراً بينهما، كما ستعمل روتانا ومجموعة دناتا للسفريات على تعزيز فرص التعاون في مجالات التسويق المشترك، والتطوير التجاري والمبادرات القائمة على التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز كفاءة التوزيع، وتوسيع نطاق وصول فنادق روتانا إلى شريحة أكبر من المسافرين وشركاء قطاع السفر حول العالم.

وقال كريستيان كريمرز نائب الرئيس لشركة يالاغو ومشرف الخدمات الأرضية المركزية في مجموعة دناتا للسفريات: «تتيح لنا هذه الاتفاقية إتاحة فنادق روتانا لشريحة أكبر من المسافرين عبر قنواتنا المتخصصة في السفر الترفيهي والجملة وسفر الشركات فضلاً عن فتح آفاق جديدة في أسواق دولية مختلفة، ونتطلع عبر هذه الاتفاقية تعزيز علاقتنا مع روتانا و دعمها خلال المرحلة المقبلة من مسيرة نموها».

وقال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: «تجمعنا بمجموعة دناتا للسفريات علاقة متينة تمتد لسنوات، ومن هنا تأتي مذكرة التفاهم كخطوة طبيعية تفتح الآفاق نحو مرحلة جديدة من التعاون بيننا، ومع مواصلة روتانا توسعها في المنطقة وخارجها، نحرص على أن يواكب هذا النمو تطور قدرتنا على الوصول إلى ضيوفنا في مختلف الأسواق فمن خلال الجمع بين محفظة روتانا وخبراتها في قطاع الضيافة من جهة والحضور الدولي الواسع لمجموعة دناتا للسفريات من جهة أخرى، سنتمكن من إتاحة تجربة روتانا أمام شريحة أكبر من المسافرين، وذلك بالتوازي مع تحقيق قيمة أكبر لفنادقنا ومُلّاكها وشركائنا في قطاع السفر».