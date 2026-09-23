تعيين الرئيس التنفيذي لسلطة دبي المالية في مجلس إدارة منظمة دولية



أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، الأربعاء، عن تعيين الرئيس التنفيذي لديها، مارك ستيوارد، نائباً لرئيس لجنة النمو والأسواق الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ما يجعله عضواً، بحكم هذا المنصب، في مجلس إدارة المنظمة.

ويعكس هذا التعيين البصمة الواضحة والجهود المتواصلة لسلطة دبي للخدمات المالية في ترسيخ التعاون التنظيمي الدولي، ويؤكد التزامها بدعم معايير رقابية رصينة وفعالة ومتسقة عالمياً للأسواق المالية ودعم مسيرة تطوير الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وتضم لجنة النمو والأسواق الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، الجهات الرقابية المنظمة للأوراق المالية من الأسواق النامية والناشئة في جميع أنحاء العالم. وتتألف اللجنة من 95 عضواً، و22 عضواً مشاركاً من دون حق التصويت، من بينها أسرع اقتصادات العالم نمواً، و10 من أعضاء مجموعة العشرين. وتضطلع اللجنة بدور جوهري من حيث تحديد الأولويات التنظيمية، والارتقاء بالأسواق وتعزيز كفاءتها، والمساهمة في وضع وتطبيق المعايير الدولية لتنظيم الأوراق المالية.

وقال مارك ستيوارد: «يشرفني تولي مهام نائب رئيس لجنة النمو والأسواق الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وعضوية مجلس إدارة المنظمة. حيث تكتسب الأسواق الناشئة اليوم ثقلاً متزايداً في المنظومة المالية العالمية، ما يجعل التنظيم الفعال ركيزة أساسية لا غنى عنها لضمان تنميتها المستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين، والحفاظ على الاستقرار المالي. وإنني لأتطلع إلى العمل عن كثب مع أعضاء المنظمة لإرساء دعائم معايير تنظيمية عالية الجودة وتوثيق عُرى التعاون الدولي».

ويأتي التعيين بالتزامن مع جهود دبي المستمرة لتحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033. وتؤكد السلطة التزامها الثابت بدعم هذه المستهدفات من خلال إرساء بيئة تنظيمية تحتضن وتدعم الابتكار والنمو المستدام، وتسهم في تنشيط وتحفيز نمو القطاع وأسواق رأس المال.