«جروك بوت» يستقطب 400 ألف مستخدم بعد شهر من إطلاقه



استقطب وكيل الذكاء الاصطناعي «جروك بوت» الذي طورته شركة «سبيس إكس» أكثر من 400 ألف مستخدم خلال شهر من إطلاقه، في مؤشر على الإقبال الأولي على المنتج. وبحسب عرض قدمته الشركة خلال فعالية في العاصمة البريطانية لندن، بلغ عدد مستخدمي «جروك بوت» أسبوعياً نحو 418 ألف مستخدم بحلول منتصف سبتمبر الجاري، بزيادة 14 % مقارنة بالأسبوع السابق.

وكشفت وحدة الذكاء الاصطناعي في «سبيس إكس» عن «جروك بوت» منتصف أغسطس الماضي، في إطار سعيها لمنافسة شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» في قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي سريع النمو.

ويختلف «جروك بوت» في بنيته ووظائفه عن تطبيق المحادثة «جروك» التابع للشركة ذاتها.

وتم تصميم جروك بوت لكي يكون أشبه بموظف وليس تطبيق محادثة ذكاء اصطناعي، ليقوم بمهام مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني وتحديث قاعدة بيانات المبيعات ومعالجة الفواتير وتنظيم العمل أو الملفات واكتشاف ثغرات البرامج.

وأشارت بلومبرج إلى أن عدد مستخدمي جروك بوت أسبوعياً الآن يمكن أن يكون غير معروف. ويختلف هذا المنتج عن تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي جروك التابع لسبيس إكس. ورفض ممثلو سبيس إكس الرد على طلبات التعليق على هذه الأرقام.

وركزت سوق المال الأمريكية على آفاق وكلاء الذكاء الاصطناعي بعد أن تصدر وكيل الذكاء الاصطناعي ميوز من ميتا بلاتفورمس قائمة التطبيقات المجانية من حيث عدد مرات التنزيل في متجر آب ستور. ودفع هذا النجاح المحللين إلى مقارنته بنجاح تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي من شركة أوبن أيه.آي عندما تم طرحه لأول مرة في أواخر عام 2022.