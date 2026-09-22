جمارك أبوظبي تستعرض حلولها لتمكين التجارة في منتدى العين لأعمال المستقبل



تنطلق اليوم في مدينة العين فعاليات «منتدى العين لأعمال المستقبل»، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على مدار يومين في مركز أدنيك العين، في إطار جهودها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتمكين حركة التجارة وسلاسل الإمداد، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

وتشارك جمارك أبوظبي في فعاليات الدورة الأولى من المنتدى الذي يقام تحت شعار «استثمر، طوّر، ازدهر»، تأكيداً على دورها كشريك استراتيجي لمجتمع الأعمال. وخلال مشاركتها، تستعرض جمارك أبوظبي مجموعة من خدماتها المحدثة ومبادراتها الجمركية الهادفة إلى تيسير حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب التعريف بجهودها في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، واختصار الوقت والتكلفة، والارتقاء بتجربة المتعاملين ومجتمع الأعمال.

كما تسلط جمارك أبوظبي الضوء على مبادرة «القائمة الذهبية»، التي تعد إحدى مبادراتها الاستراتيجية لتعزيز الشراكة مع الشركات الموثوقة، من خلال توفير مجموعة متكاملة من التسهيلات والمزايا الجمركية التي تسهم في تسريع حركة الشحنات وتيسير عمليات التخليص، بما يعزز استمرارية الأعمال ويرفع تنافسية الشركات والقطاعات الاقتصادية.

وقال عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة: "تأتي مشاركتنا في الدورة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل انطلاقاً من إيماننا بأهمية الشراكة مع مجتمع الأعمال في دعم مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي. وتمثل منطقة العين مقوماً مهماً في المنظومة الاقتصادية للإمارة، بما تتمتع به من إمكانات وفرص واعدة في قطاعات متنوعة، الأمر الذي يتطلب منظومة جمركية مرنة وذكية تواكب تطلعات المستثمرين وتدعم نمو الأعمال". وأضاف: "نحرص في جمارك أبوظبي على تطوير منظومة جمركية استباقية ومتكاملة تتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنامية، من خلال تقديم خدمات وحلول جمركية متقدمة تواكب متطلبات اقتصاد المستقبل، وتسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتيسير حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة".