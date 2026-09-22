تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط نزول أسهم شركات التأمين



تراجعت المؤشرات الأوروبية ​في مستهل تداولات الثلاثاء، ‌إذ ​يترقب المستثمرون التطورات بشأن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى خلال 5 جلسات.

وتراجع مؤشر قطاع أسهم شركات التأمين بنحو 1 % متأثراً بالخسائر التي تكبدتها شركتا إيه.إس.آر ندرلاند وأكسا.

وتترقب السوق صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو المقرر إعلانها في وقت لاحق.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 642.32 ⁠نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. كما استقرت معظم أسواق المنطقة.

وارتفع مؤشر أسهم قطاع الطاقة 0.4 % مواكباً ‌لارتفاع أسعار النفط، في ظل ترقب المستثمرين للتطورات بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران ‌على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ‌هذا الأسبوع، بعد تدفق المزيد من ‌الإمدادات عبر مضيق ‌هرمز مطلع الأسبوع.

وارتفع مؤشر أسهم قطاع التجزئة 1.3 % ​مدعوماً بالمكاسب التي ‌حققها سهم ​شركة كينجفيشر بعد أن ⁠رفعت شركة تجهيزات المنازل توقعات أرباحها للعام بأكمله عقب الإعلان عن زيادة بنسبة 9.9 % ​في ⁠النصف ⁠الأول من العام.

وبالنسبة للأسهم الفردية، تراجع ‌سهم شركة سنام الإيطالية 0.2 %. وأعلنت الشركة المشغلة لشبكة ​الغاز عن بيع 10 ملايين سهم في شركة إندستري دي نورا مقابل 67 مليون يورو (76.8 مليون دولار).