«إمباور» توزع أرباحاً نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الأول من 2026







أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة إجمالية تبلغ 437.5 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026، بواقع 4.375 فلوس لكل سهم، بما يعادل 43.75 % من رأس مال الشركة المدفوع.

ويأتي توزيع الأرباح تماشياً مع سياسة «إمباور» لتوزيع الأرباح، ويؤكد التزام الشركة بمواصلة توفير عوائد مستدامة ومنتظمة للمساهمين. ومنذ إدراجها في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022، واصلت «إمباور» توزيع أرباح نقدية بصورة نصف سنوية ومنتظمة.

المؤشرات المالية

437.5 مليون درهم توزيعات أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2026، بما يعادل 4.375 فلوس للسهم.

875 مليون درهم إجمالي توزيعات الأرباح السنوية لعام 2026، بما يتماشى مع سياسة المؤسسة لتوزيع الأرباح.

ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التراكمية المدفوعة منذ الإدراج إلى نحو 3.45 مليارات درهم، بعد توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026.

1.519 مليار درهم إماراتي إيرادات النصف الأول من عام 2026، بزيادة 4.5 % على أساس سنوي.

773 مليون درهم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للنصف الأول من عام 2026، بزيادة 7.5 % على أساس سنوي.

468 مليون درهم صافي الربح بعد الضريبة للنصف الأول من عام 2026، بزيادة 16.2 % على أساس سنوي.

مصادقة

وفي مارس 2026، صادقت الجمعية العمومية لـ«إمباور» على توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025. ومع إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2026، تواصل «إمباور» الالتزام بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة لديها، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 875 مليون درهم لعامي 2025 و2026.

ومنذ إدراج أسهم «إمباور» في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022، دفعت المؤسسة نحو 3.01 مليارات درهم كتوزيعات أرباح نقدية تراكمية للمساهمين. ومع توزيع الأرباح النقدية المرحلية عن النصف الأول من عام 2026، والبالغة 437.5 مليون درهم، سيصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التراكمية المدفوعة منذ الإدراج إلى نحو 3.45 مليارات درهم، بما يعكس انتظام المؤسسة في توزيع الأرباح على مساهميها، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في نمو أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها.

تستند توزيعات الأرباح إلى الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته «إمباور» خلال النصف الأول من عام 2026. فقد سجلت المؤسسة إيرادات بقيمة 1.519 مليار درهم، بنمو قدره 4.5 % على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 16.2 % ليصل إلى 468 مليون درهم. كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 773 مليون درهم، بزيادة قدرها 7.5 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نمو الأعمال وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وتواصل «إمباور» تنفيذ خططها للنمو والتوسع، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال والإدارة المالية. ويدعم نموذج أعمال المؤسسة الراسخ وقدرتها على توليد التدفقات النقدية إمكانية تحقيق التوازن بين مواصلة توزيعات الأرباح المستدامة للمساهمين وتوفير التمويل اللازم لعملياتها التشغيلية المستمرة، وتطوير البنية التحتية، والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

عوائد مستدامة

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يعكس توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من عام 2026 التزام «إمباور» المستمر بتوفير عوائد مستدامة ومنتظمة لمساهمينا، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في النمو طويل الأجل لأعمال المؤسسة».

وأضاف بن شعفار: «يوفر استمرار النمو الاقتصادي والعمراني في دبي مزيداً من الفرص أمام قطاع تبريد المناطق. ونواصل تركيزنا على توسيع بنيتنا التحتية وزيادة قدرتنا الاستيعابية بما يتماشى مع تنامي الطلب، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف التقنيات المتقدمة، والحفاظ على الانضباط المالي. ويتيح لنا هذا النهج المتوازن مواصلة تحقيق طموحاتنا في النمو، بالتوازي مع الاستمرار في خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا وسائر أصحاب المصالح».

وتستند سياسة توزيع الأرباح في «إمباور» إلى تحقيق التوازن بين توفير عوائد مستدامة للمساهمين والمحافظة على المرونة المالية اللازمة لدعم عمليات المؤسسة واستثماراتها المستقبلية، مع مراعاة الأداء المالي والتدفقات النقدية ومتطلبات السيولة وهيكل رأس المال وظروف السوق والاحتياجات التمويلية للمؤسسة.

وفي إطار التوزيع النقدي المرحلي عن النصف الأول من عام 2026، يستحق الأرباح المساهمون المسجلون في سجل مساهمي المؤسسة كما في 1 أكتوبر 2026. ويكون 29 سبتمبر 2026 آخر يوم للاستحقاق، يليه تاريخ الاستحقاق السابق للتوزيع في 30 سبتمبر 2026، على أن يكون تاريخ التسجيل في 1 أكتوبر 2026. ومن المقرر صرف الأرباح للمساهمين في 15 أكتوبر 2026، وذلك وفقاً للمتطلبات والإجراءات المعمول بها.