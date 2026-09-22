«تيتان ويلث» البريطانية تتوسّع في الإمارات

أعلنت شركة إدارة الثروات البريطانية «تيتان ويلث»، التي تأسست في لندن، عن خطوة توسعية كبرى لأعمالها في منطقة الخليج، وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت الشركة، في بيان، عن انضمام 11 عضواً جديداً إلى ذراعها الدولية «تيتان ويلث إنترناشيونال»، قادمين من شركة «أباكوس للاستشارات المالية».

ويتألف الفريق الجديد من سبعة مستشارين ماليين وأربعة زملاء في مجالات الدعم والإدارة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز الحضور المتنامي للشركة في السوق الإماراتي وتوسيع قاعدة عملائها.

وفي تعليقها على هذا التوسع السريع، أوضحت تايلا فيليبس، المديرة الإدارية الدولية في «تيتان ويلث إنترناشيونال»، أن الخبرة الفنية التي يمتلكها الفريق الجديد، وفهمه العميق لمتطلبات سوق الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن نهجه القائم على قوة العلاقات، يجعل من انضمامهم خياراً مثالياً وتكاملاً طبيعياً مع أهداف الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن «تيتان ويلث»، التي انطلقت أعمالها في عام 2021 وتتخذ من العاصمة البريطانية مقراً رئيساً لها، تقدم خدماتها الاستشارية والاستثمارية للعملاء محلياً ودولياً عبر عملياتها الممتدة في جزر القنال الإنجليزي ودولة الإمارات، حيث تدير وتشرف حالياً على أصول ضخمة تبلغ قيمتها نحو 45 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 60.3 مليار دولار.