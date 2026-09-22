«الاقتصاد» توقع 3 مذكرات لتعزيز الابتكار والترويج السياحي

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 مذكرات تفاهم مع كل من شركة RADX LLC، وشركة NG9 Ventures LLC SPC، وشركة Expedia Group Advertising، بهدف دعم تطوير القطاع السياحي في دولة الإمارات، عبر توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة والبيانات في تطوير التجارب والمنتجات السياحية، والارتقاء بالترويج للوجهات والتجارب الإماراتية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

جرى التوقيع على هامش معرض «سوق السفر العربي 2026»، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث وقّع المذكرات جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، فيما وقّع عن شركة RADX L.L.C منصور مرزوق، المؤسس والرئيس التنفيذي.

وعن شركة NG9 Ventures LLC SPC علاء سمير سلمان العلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعن شركة Expedia Group Advertising غيوم ماسي، المدير الأول لشراكات منظمات إدارة الوجهات والشراكات المؤسسية.

وتفصيلاً، في إطار دعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع السياحي، تتعاون وزارة الاقتصاد والسياحة مع شركة RADX L.L.C - وهي منصة تكنولوجية إماراتية متخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التفاعلي، وتقدم خدمات سياحية، مثل المرشد السياحي الذكي، واكتشاف الوجهات وتخطيط الرحلات – ويعمل الجانبان لتطوير وتنفيذ مبادرات سياحية مشتركة.

ويركز التعاون على توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في مختلف مراحل تجربة السائح، وتطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء المكاني، والرؤية الحاسوبية، والخدمات القائمة على الموقع، إلى جانب توفير المعلومات والإرشادات السياحية متعددة اللغات.

وحلول التخصيص الذكي، والأدلة والتجارب السياحية الرقمية. كما يشمل التعاون تنفيذ مشاريع تجريبية، وتنظيم ورش عمل وجلسات تعريفية، وبرامج لبناء القدرات، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات السياحة الذكية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتصميم تجربة الزائر.

وفي مجال الترويج السياحي، تتعاون الوزارة مع شركة NG9 Ventures LLC SPC - وهي مجموعة قابضة مقرها أبوظبي، وتنشط في إدارة الاستثمارات والضيافة والتطوير العقاري والإعلامي – ويركزان على التعاون في التعريف بالمقومات والوجهات والتجارب السياحية المتنوعة.

وتعزيز جاذبية الدولة للزوار من مختلف الأسواق، إلى جانب دعم الأفكار والمبادرات المبتكرة، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الترويج والتسويق السياحي والابتكار والتقنيات الحديثة. ويشمل التعاون تطوير الإطار العام لهوية «حيّاكم في الإمارات-Visit UAE».

واستكشاف المبادرات التي تسهم في إبراز الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، إلى جانب تعزيز الحملات والبرامج والفعاليات السياحية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات السياحة والابتكار والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة.

ومن خلال الشراكة مع Expedia Group Advertising، الشركة الأمريكية والعالمية المتخصصة في تكنولوجيا السفر والرحلات والحجوزات السياحية والفندقية الرقمية، يتعاون الجانبان في توظيف البيانات والرؤى السياحية وشبكات التسويق العالمية لدعم مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.

وتعزيز الوصول إلى شرائح المسافرين المستهدفة، وتنشيط الطلب، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات في مجال التسويق السياحي.

وتشمل مجالات التعاون تطوير منصة مشتركة للرؤى والبيانات حول الطلب على السفر، واتجاهات الجمهور وأداء الوجهات، وتنفيذ حملات تسويقية سنوية ومتكاملة، تحت مظلة هوية «حيّاكم في الإمارات-Visit UAE» في الأسواق ذات الأولوية، إلى جانب تطوير مركز محتوى سياحي موحد لدولة الإمارات، يتضمن مسارات سياحية قابلة للحجز لكل إمارة.