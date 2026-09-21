«راكز» تناقش دور البنية التحتية والربط اللوجستي في نمو الأعمال



سلطت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» الضوء على الدور المتنامي للبنية التحتية المتكاملة والربط بشبكات السكك الحديدية والمنظومات الصناعية في تمكين نمو الأعمال وتعزيز الوصول إلى الأسواق. جاء ذلك خلال لقاء الأعمال الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي تحت عنوان «على طريق معرض إنوترانس InnoTrans - ربط الأسواق والتنقل وفرص الأعمال».

جمع اللقاء الذي أقيم برعاية «راكز» نخبة من الشركات وممثلي القطاعات المعنية بالتنقل والهندسة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والقطاعات ذات الصلة، لمناقشة دور تعزيز الترابط في دعم الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتوطيد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» أهمية تكامل البنية التحتية في دعم نمو الأعمال، مشيراً إلى أن الترابط بين شبكات النقل والقدرات الصناعية والخدمات اللوجستية ومنظومات الأعمال يسهم في تعزيز التنافسية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات. وشارك جلاد في جلسة نقاشية إلى جانب روجر كروكشانك المدير الأول ورئيس قطاع النقل في الشرق الأوسط لدى شركة «أتكنز رياليس». وقال جلاد خلال الجلسة التي أدارتها هيلين باريت رئيسة غرفة التجارة البريطانية في دبي إن القيمة الحقيقية للربط تتجلى عندما يتحول إلى فرص تجارية ملموسة، فعندما تتكامل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية والموانئ والشبكات اللوجستية ومنظومات الأعمال، تكتسب الشركات مرونة أكبر في عمليات التوريد والإنتاج والوصول إلى الأسواق.. وبالنسبة للشركات البريطانية التي تتمتع بخبرات في مجالات الهندسة والبنية التحتية والحلول الرقمية والخدمات اللوجستية والتقنيات ذات الصلة، تتوافر فرص واعدة لبناء الشراكات وترسيخ حضورها في دولة الإمارات، بما يتيح لها الانطلاق نحو آفاق أوسع للنمو على مستوى المنطقة.

الفرص الناشئة

وقالت كاتي كينان الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة البريطانية في دبي إن النقاشات المتعلقة بالسكك الحديدية والتنقل والبنية التحتية تتجاوز قطاع النقل بحد ذاته، وتتيح لقاءات الأعمال من هذا النوع جمع مجتمع الأعمال لاستكشاف الفرص الناشئة عبر سلاسل التوريد والمنظومة المحيطة بها موضحة أن «راكز» قدمت منظوراً تجارياً مهماً من خلال ربط أجندة تطوير البنية التحتية باحتياجات الشركات الساعية إلى النمو محلياً وتعزيز أعمالها عبر الممر التجاري بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات. وسلطت النقاشات الضوء على النمو المتواصل للمنظومة الصناعية في رأس الخيمة، والفرص المتاحة أمام الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيع عملياتها في المنطقة.

وتدعم «راكز» حالياً أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، من بينها أكثر من 3,700 شركة مرتبطة بالمملكة المتحدة، وتوفر مجموعة متكاملة من الحلول تشمل الأراضي الصناعية والمستودعات والمكاتب والمرافق القابلة للتخصيص وفق احتياجات الأعمال.

ومن خلال تعاونها مع غرفة التجارة البريطانية في دبي، تواصل «راكز» تعزيز روابطها مع مجتمع الأعمال البريطاني وفتح آفاق جديدة أمام الشركات لاستكشاف ما توفره رأس الخيمة كقاعدة للنمو والتوسع في دولة الإمارات وأسواق المنطقة.